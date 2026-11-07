Alessandro Di Battista contestato dai dissidenti cubani: «Parla della dittatura!» – Il video

L'ex deputato M5S colto alla sprovvista da alcuni attivisti anti-comunisti: «Sai cos'è la libertà?». La sua replica

Alessandro Di Battista è stato contestato in strada da alcuni attivisti cubani che si oppongono al regime comunista erede di Fidel Castro. L’ex deputato M5S, reduce da un recente viaggio a Cuba nel quale ha dovuto affrontare un tumore al cervello, è apparso colto alla sprovvista e ha evitato il confronto diretto con i contestatori. «Tu non stai difendendo il popolo cubano, il popolo cubano vuole libertà. Tu sai cos’è la libertà?», lo ha incalzato l’attivista Evelyn Cuervo, che ha poi condiviso il video sui social. Dibba le ha risposto che urlando non avrebbe ottenuto nulla, poi all’ennesima sollecitazione ha detto che «l’unico modo per liberare Cuba è che se vayan los gringos», ossia che se ne vadano gli americani.

La lite in strada e il movimento “Guerreras Cubanas”

Di Battista si è poi allontanato, ma la sua replica non ha fatto che infiammare ulteriormente i contestatori. «E la dittatura? Perché non dici una parola sulla dittatura?». Cuervo sui social si definisce “cubana anticomunista” e affiliata al movimento Las Guerreras Cubanas, una rete anticomunista, di destra e dunque favorevole all’embargo Usa sull’isola per far crollare il regime insediato da Fidel Castro dal 1959 e oggi guidato da Miguel Díaz-Canel.