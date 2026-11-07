Ultime notizie Delitto di GarlascoHackerIsraeleLeonardo Del VecchioUcraina
ATTUALITÀAlessandro Di BattistaCubaVideo

Alessandro Di Battista contestato dai dissidenti cubani: «Parla della dittatura!» – Il video

07 Novembre 2026 - 23:15 Ettore Ambrosi
L'ex deputato M5S colto alla sprovvista da alcuni attivisti anti-comunisti: «Sai cos'è la libertà?». La sua replica
Google Preferred Site

Alessandro Di Battista è stato contestato in strada da alcuni attivisti cubani che si oppongono al regime comunista erede di Fidel Castro. L’ex deputato M5S, reduce da un recente viaggio a Cuba nel quale ha dovuto affrontare un tumore al cervello, è apparso colto alla sprovvista e ha evitato il confronto diretto con i contestatori. «Tu non stai difendendo il popolo cubano, il popolo cubano vuole libertà. Tu sai cos’è la libertà?», lo ha incalzato l’attivista Evelyn Cuervo, che ha poi condiviso il video sui social. Dibba le ha risposto che urlando non avrebbe ottenuto nulla, poi all’ennesima sollecitazione ha detto che «l’unico modo per liberare Cuba è che se vayan los gringos», ossia che se ne vadano gli americani.

La lite in strada e il movimento “Guerreras Cubanas”

Di Battista si è poi allontanato, ma la sua replica non ha fatto che infiammare ulteriormente i contestatori. «E la dittatura? Perché non dici una parola sulla dittatura?». Cuervo sui social si definisce “cubana anticomunista” e affiliata al movimento Las Guerreras Cubanas, una rete anticomunista, di destra e dunque favorevole all’embargo Usa sull’isola per far crollare il regime insediato da Fidel Castro dal 1959 e oggi guidato da Miguel Díaz-Canel.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Ritrovata 15enne scomparsa a maggio, era finita in un giro di prostituzione: costretta ad avere rapporti con oltre 900 clienti in quattro mesi

2.

Raccoglie un milione e 176mila monete da un centesimo: «Volevo vedere fin dove potevo arrivare». Ma il peso crea delle crepe nel pavimento di casa

3.

La madre di uno dei due ragazzi delle minicar indagata per minacce

4.

Tradisce il marito con i colleghi e incontra l’amante nella casa che lui le ha regalato: i giudici le revocano la donazione

5.

Cyberattacchi, l’allarme di Zanero (Polimi): «Ci aspetta un’escalation, lo tsunami dell’AI deve ancora arrivare. E le nostre reti non sono pronte»

leggi anche

Di Battista e la paura di morire a Cuba: «Ma ho fatto un po’ di querele. Meloni? È stata umana». L’amarezza su Di Maio: «Mi aveva deluso»

Alessandro di Battista con i medici che lo hanno salvato a Cuba
POLITICA
Di Antonia Verderosa

Alessandro Di Battista: «A Cuba i medici mi hanno scoperto un tumore, sono stato operato. Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica»

di battista tumore
POLITICA
Di Stefania Carboni

Di Battista operato a Cuba: «Medici straordinari, mi hanno salvato la vita». Il messaggio a Ranucci e il ritorno in TV

alessandro di battista
ATTUALITÀ
Di Stefania Carboni