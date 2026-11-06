La madre di uno dei due ragazzi delle minicar indagata per minacce

Avrebbe detto a una conoscente «Ti faccio cambiare i connotati», «Vengo giù dove stai», «Ti sconocchio io»

La madre di uno dei due ragazzi delle minicar è indagata per minacce aggravate. A denunciarla una donna che aveva commentato la vicenda del figlio sui social media. «Ti faccio cambiare i connotati», «Vengo giù dove stai», «Ti sconocchio io», avrebbe detto la madre secondo quanto racconta Il Messaggero. La vittima è assistita dagli avvocati Gian Maria e Pietro Nicotera.

Le minacce

La vittima, che da tempo conosce la donna, lo scorso 17 ottobre aveva commentato sui social un articolo sulla banda della minicar. I due minorenni hanno confessato di essere responsabili di una serie di violenze e raid notturni avvenuti tra il 4 e il 5 ottobre nei quartieri Monteverde e Testaccio. Sui media si era anche parlato di uno dei due ragazzi a proposito di un presunto coinvolgimento nell’incidente in cui morì il 17enne di Testaccio Edoardo Clementi. «La mano criminale è la stessa», avrebbe scritto la vittima in un commento su Facebook.

La reazione

A quel punto la reazione della madre del ragazzo. Tra il 17 e il 23 ottobre avrebbe mandato messaggi alla vittima come: «La mano criminale io te la metto in faccia». E ancora: «Ti faccio ritrovare a pezzettini», «Ti faccio passare un brutto quarto d’ora» e infine: «Vengo nel quartiere tuo, cerca di rimanerci se ce la fai». A quel punto la donna ha denunciato. I due giovani di 16 e 17 anni sono indagati per tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e percosse. Hanno detto di aver agito «per noia e per gioco».