Roberto Cervellati: il fisico che esplorò l’Antartide muore investito da un monopattino

92enne, era considerato uno dei padri della ricerca sul Polo Sud. L'omicida si è fermato a soccorrerlo, poi è scappato quando ha visto il sangue

Roberto Cervellati, fisico dell’Enea 92enne considerato il padre della ricerca in Antartide, è morto a Roma investito da un monopattino. Ill suo collega Guido Di Donfrancesco, dirigente, fisico dell’atmosfera e climatologo polare, da oltre 10 anni membro Enea della commissione scientifica nazionale per l’Antartide, lo ha ricordato così: «Ogni volta che c’era un problema, dallo scientifico all’etico passando dallo psicologico, andavamo tutti da lui. In quelle occasioni, pacatamente ci spiegava per filo e per segno secondo lui come era il caso di comportarsi. Quando è morta la moglie qualche anno fa, lui mi scrisse questo messaggio: “Gandalf è rimasto solo”. Era così».

Chi era Roberto Cervellati

Cervellati ha assistito alla costruzione di Baia Terra Nova (ora ribattezzata Base Mario Zucchelli), la struttura sorta qualche anno dopo il 1985, cioè quando gli scienziati italiani guidati proprio da Mario Zucchelli sono arrivati al Polo sud e hanno piantato le loro tende. «Lui era solito dire: “Mi hanno chiamato per un’intervista, ma hanno cercato me perché quelli importanti sono già morti”. Cercavo di ricordargli che lui era importante, ma era una persona incredibilmente umile», diceva sempre. Secondo me lui non è mai stato toccato dal peccato originale, perché era di una bontà e limpidezza d’animo difficilmente riscontrabile. L’ho iniziato a conoscere quando stavo formando la nuova unità di Enea per l’Antartide, e lui anche dalla pensione continuò a darci una mano», aggiunge il fisico.

L’omicida in monopattino

Il Corriere della Sera ricorda che nella Terra di Ellsworth, in Antartide, sulla costa di Zumberge, c’è un ghiacciaio di dieci chilometri che porta il suo nome da 20 anni: «Cervellati Glacier». Cervellati è morto sabato 7 novembre al Policlinico Gemelli di Roma. Il giorno precedente era stato investito da un monopattino elettrico nel quartiere Prati, a Roma. A colpirlo è stato un monopattino guidato da un uomo di circa 40 anni senza casco (è obbligatorio) e incappucciato. Dopo l’impatto è rimasto vicino al 92enne, poi è fuggito cinque minuti più tardi nonostante i tentativi del titolare di un mini market e della moglie di fermarlo trattenendolo per il giubbotto.

I vigili urbani

I vigili urbani hanno acquisito le immagini delle telecamere lungo viale Angelico. «Secondo me era italiano», racconta il commerciante, Mohammad Masudur. «Ma quando ha visto il sangue se n’è andato». Un’ambulanza dell’Ares 118 l’ha trasportato in codice rosso al Gemelli dove è deceduto in terapia intensiva senza riprendere conoscenza. Cervellati avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 13 novembre.

«Roberto, che i bambini chiamavano affettuosamente Einstein, era un maestro che ancora oggi dava il suo contributo come supervisore», aggiunge ancora Di Donfrancesco. «Se quella base è nata nel 1985 e si è poi sviluppata si deve soprattutto a lui e alla sua grande capacità. L’ho visto un mese fa a cena, non mancava mai. Avrebbe potuto dare ancora tanto». Cordoglio per la tragica scomparsa di Cervellati è stata espressa ieri dai vertici dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che riconosce «il suo contributo alla ricerca scientifica italiana».