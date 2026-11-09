Lele Mora e l’ictus: «Dimenticato dai vip amici, nessuna riconoscenza per lui»

La figlia Diana e l'erede Soddimo: solo in due hanno telefonato. Gli altri tutti spariti

Lele Mora è ricoverato a Roma dopo un ictus. E dall’ospedale dice che nessuno dei vip che l’agente ha lanciato si è fatto vivo. A parte, dice la figlia Diana, due donne: «Simona Ventura ci è stata vicina da subito, lei sapeva e non ha mai smesso di chiedere aggiornamenti sulla salute di papà. Ha chiamato anche Maria Teresa Ruta, dopo aver letto la notizia del ricovero. É stata molto gentile, mi ha detto: “Diana, di qualsiasi cosa abbiate bisogno, sappiate che sono a vostra disposizione».

I vip che hanno dimenticato Lele Mora

In un’intervista al Messaggero Mora dice che a stargli vicino, oltre ai familiari e a don Felice, sacerdote della comunità Exodus fondata da don Mazzi, c’è Tiziano Soddimo, titolare della “Eventproductionvip“. Ovvero il suo successore. Soddimo cura l’immagine di personaggi come Tina Cipollari e ha creato il format tv L’occasione giusta. Ieri è passato al reparto di neurologia del Policlinico Casilino: «Di Lele si può dire tutto, ma non che sia un uomo generoso, sia professionalmente che nel privato. Sono amareggiato, ma non sono sorpreso. L’elenco delle persone diventate famose grazie a Mora e alla sua “LM Managements” è lunghissimo, e ora che sta male nessuno si è fatto vivo o è venuto a fargli visita, mostrando un minimo di riconoscenza», dice Soddimo.

E ancora: «Da lui ho imparato moltissimo, ne riconosco il talento, e in un certo senso il candore. Lele è un uomo buono fino a rasentare l’ingenuità. E per questo ha pagato più di altri, senza mai arrendersi. Era tornato a lavorare ed era in tournée per raccontare la sua vita in teatro. In tanti si sono approfittati di lui, e oggi dovrebbero farsi un esame di coscienza».

Diana e Mirko Mora

Diana Mora e il fratello Mirko vogliono invece «tutelare nostro padre, che dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione. Inoltre la prognosi sulle sue condizioni di salute non è ancora sciolta». Vogliono avvicinarlo a casa: «Adesso stiamo solo cercando di capire come far avvicinare papà a casa, alla sua famiglia, a Verona. Purtroppo non ci sono ancora certezze, a quanto pare non ci sono posti letto disponibili», spiega ancora Diana al quotidiano, allontanandosi per qualche istante dal letto del padre. «Sembrava ci fosse qualche possibilità a Villafranca, poi a Milano. Ora, forse, a Negrar di Valpolicella, sempre nel Veronese, ma non c’è niente di certo. E dobbiamo anche attendere il parere dei medici che hanno salvato la vita a mio padre, qui a Roma. Ora però devo tornare da papà».