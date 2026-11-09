Crosetto e la guerra cognitiva degli hacker: «Abbiamo bisogno di una strategia per sopravvivere»

Il ministro della Difesa: le nuove tecnologie accelerano i problemi. Dei rischi che corriamo devono rendersi conto tutti

Guido Crosetto dice che lo Stato deve decidere «una strategia per sopravvivere». Sugli attacchi hacker, spiega l’esponente del governo Meloni, l’allarme è sempre più alto «perché le nuove tecnologie accelerano anche i problemi». E ancora, Crosetto dice al Corriere che «tutti dovremmo sentirci investiti dalla responsabilità di cercare, in questa sfida di transizione e cambiamento epocale, la via italiana per continuare a produrre ricchezza e lavoro e per garantire diritti importanti. Governo, Parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprenditoria, università, tutti dovremmo essere uniti. Dei rischi che corriamo devono rendersi conto tutti, dal Csm al Parlamento».

Le nuove guerre

«Il problema di queste nuove guerre e forme di terrorismo è che per fare male a un’azienda, a una comunità, a una nazione, basta un ragazzo che vive a migliaia di chilometri. Può bloccare frigoriferi che conservano il sangue o far saltare il sistema elettrico di un ospedale. Poi ci sono gli Stati, che hanno risorse ancor più sofisticate», sostiene Crosetto nel colloquio con Monica Guerzoni. «In questi anni sono stati rubati migliaia di dati anche sanitari in tutto il mondo, conservati in attesa di essere decriptati un giorno con il quantum computer. Non tutti hanno capito quanto un attacco cyber possa farci male e quanto sia fondamentale per il futuro la guerra cognitiva», aggiunge.

La guerra cognitiva

Quella cognitiva, sostiene Crosetto, è una guerra ibrida che va conosciuta per essere combattuta: «Alcune organizzazioni hanno la capacità, con l’uso dei social, di indirizzare le persone a comprare un oggetto o fare un viaggio, ma anche a odiare la società in cui vivono e i valori della democrazia e ad aumentare la rabbia, l’insoddisfazione, la violenza». Noi italiani e gli europei «ci difendiamo con le agenzie cyber, ma in nessuna parte del mondo si è attrezzati per combattere e vincere la guerra ibrida e cognitiva».

E ancora: «La mia destra non ha sostenuto Donald Trump e chi fa la guerra cyber sono Russia, Cina e Iran. Gente come Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos vuole fare i soldi, quelle nazioni invece vogliono indebolire le democrazie e l’Europa. Per le autocrazie, dove i cittadini devono solo lavorare, obbedire e morire, noi siamo un virus, perché crediamo ancora nello stato sociale». E la paura? «Non sono mai tranquillo, da anni, perché conosco la profondità di penetrazione di questi attori ostili. Come ho detto in sede Ue e Nato, se ci limitiamo a difenderci dagli attacchi di guerra ibrida abbiamo perso. Dobbiamo iniziare a fermarli prima che colpiscano. Se non lo facciamo perché le democrazie per muoversi hanno bisogno del 100% di sicurezza, finiamo per star fermi sotto le “bombe”».

Italia, Ue e G7

Crosetto spiega che «la Difesa ha chiesto di costituire un’arma cyber. I singoli Stati non hanno né i soldi né gli strumenti tecnologici per fermare ciò che accade sui social. Ma non è più accettabile che Meta, TikTok o chiunque altro guadagni miliardi con i social se ne lavi le mani. Bisogna mettere dei filtri perché i nostri figli non siano profilati, non ricevano messaggi subliminali per influenzarne i cervelli». E sulle interferenze russe sulle elezioni politiche del 2027 in Italia: «Le influenze ci sono già tutti i giorni, russe, iraniane e cinesi, e continueranno. È come svuotare il mare col cucchiaio. E attenzione, perché dal dopoguerra a oggi c’è anche una tradizionale e non irrilevante presenza di servizi segreti russi, a cui si sono aggiunti i cinesi».