La furia di Trump sui Democratici: «Altro che impeachment, devono finire loro in prigione»
Dopo qualche giorno in modalità low profile, con promesse di collaborazione coi Democratici dopo la vittoria travolgente alle Midterm, Donald Trump cambia tono, e va all’attacco dell’opposizione. In un lungo post su Truth, il presidente Usa accusa i Dem di minacciare dirigenti e donatori repubblicani, e ordina al Dipartimento di Giustizia di indagare a fondo su quelli che definisce “atti criminali”. «I Democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l’impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo. Non è stato commesso né ipotizzato alcun atto che giustifichi una procedura di impeachment da parte delle vittime di questo processo illegale. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze», scrive iracondo Trump sulla sua piattaforma social.
L’ira di Trump sui Democratici: «Ordino indagini»
«Stanno anche minacciando i nostri donatori prospettando la reclusione e altre pesanti sanzioni, solo perché sono Repubblicani o sostenitori del Partito Repubblicano», aggiunge ancora Trump, secondo cui «siamo di fronte a una strumentalizzazione del sistema giudiziario portata a un livello estremo». Piuttosto, ribalta il discorso, «sono questi estorsori a dover finire in prigione. I repubblicani devono svegliarsi, e in fretta. Esponenti politici democratici hanno inviato lettere minatorie a numerose persone, tutte innocenti. Con la presente dichiarazione, ordino al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale», annuncia il presidente Usa.