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La furia di Trump sui Democratici: «Altro che impeachment, devono finire loro in prigione»

07 Novembre 2026 - 19:18 Diego Messini
Secondo il presidente, lui si meriterebbe il Premio
Il presidente Usa rompe la tregua dopo le Midterm e attacca l'opposizione: «Minacciano dirigenti e donatori Repubblicani, ordino indagini immediate»
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Dopo qualche giorno in modalità low profile, con promesse di collaborazione coi Democratici dopo la vittoria travolgente alle Midterm, Donald Trump cambia tono, e va all’attacco dell’opposizione. In un lungo post su Truth, il presidente Usa accusa i Dem di minacciare dirigenti e donatori repubblicani, e ordina al Dipartimento di Giustizia di indagare a fondo su quelli che definisce “atti criminali”. «I Democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l’impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo. Non è stato commesso né ipotizzato alcun atto che giustifichi una procedura di impeachment da parte delle vittime di questo processo illegale.  Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze», scrive iracondo Trump sulla sua piattaforma social.

L’ira di Trump sui Democratici: «Ordino indagini»

«Stanno anche minacciando i nostri donatori prospettando la reclusione e altre pesanti sanzioni, solo perché sono Repubblicani o sostenitori del Partito Repubblicano», aggiunge ancora Trump, secondo cui «siamo di fronte a una strumentalizzazione del sistema giudiziario portata a un livello estremo». Piuttosto, ribalta il discorso, «sono questi estorsori a dover finire in prigione. I repubblicani devono svegliarsi, e in fretta. Esponenti politici democratici hanno inviato lettere minatorie a numerose persone, tutte innocenti. Con la presente dichiarazione, ordino al Dipartimento di Giustizia di indagare immediatamente su questo atto criminale», annuncia il presidente Usa.

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