Il Trump che non t’aspetti: «Le deportazioni mi hanno danneggiato»

Il presidente: chi è arrivato illegalmente negli Usa ma lavora qui deve poter restare. Intanto Bannon lo incalza: «Stop alle ingerenze di Arabia Saudita, Qatar e Israele sulla sovranità di questo Paese»

Donald Trump «scherzava» su Dana White. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che non faceva sul serio quando, nel corso del fine settimana, ha offerto il ruolo di portavoce della Casa Bianca al capo dell’Ultimate Fighting Championship. Il tycoon ha anche ammesso che la sua politica di espulsioni di immigrati su vasta scala è stata «troppo dura e che alla fine lo ha danneggiato alle Midterm. E che la guerra in Iran è stata un errore. Intanto però Steve Bannon sostiene l’esatto contrario: per rilanciarsi Trump deve seguire lo slogan «Basta guerre – Più deportazioni».

Dana White portavoce

«Stavo solo scherzando, ma a Dana l’idea piace molto», ha riferito Trump ai giornalisti sulla pista dell’aeroporto in Florida che porta il suo nome. L’incarico di portavoce – tradizionalmente il ruolo più in vista dell’amministrazione dopo quello del presidente – è vacante da quando Katie Zacharia si è dimessa il 16 ottobre, dopo meno di una settimana dall’inizio del suo mandato. Nelle prossime ore lo vedrà, ma parleranno d’altro. Poi ha difeso il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., definendoli «persone perbene».

Questa settimana la Camera voterà sull’impeachment di Hegseth. Parlando con i giornalisti a West Palm Beach, in Florida, Trump ha definito Kennedy «una persona molto popolare» e ha difeso la gestione della guerra con l’Iran da parte di Hegseth. «Quindi, quando si parla di Pete Hegseth, intendo dire che è colpevole di due cose: aver vinto due guerre», ha detto, riferendosi all’Iran e all’operazione militare in Venezuela per catturare Nicolas Maduro. Il presidente ha poi esortato i democratici a occuparsi d’altro: «Devono tornare a occuparsi del Paese».

L’autocritica sulle deportazioni

A sorpresa è arrivata l’autocritica sulle deportazioni. Trump ha ammesso che la sua politica di espulsioni su vasta scala è stata «troppo dura» in un’intervista a “60 Minutes” della Cbs. L’intervista è stata registrata venerdì, poche ore prima dell’annuncio che Stephen Miller, collaboratore di lunga data di Trump e sostenitore della linea dura sull’immigrazione, sostituirà Susie Wiles come capo di gabinetto della Casa Bianca. Secondo Trump «gran parte» del Paese ritiene che gli immigrati arrivati forse illegalmente, ma che lavorano negli Stati Uniti da anni, debbano poter restare. Il presidente ha lasciato intendere che potrebbe esserci un accordo con i democratici su questo.

L’immigrazione

«Quando entri in un hotel e c’è una donna che ci ha lavorato come cameriera, addetta alle pulizie, in tanti altri ruoli, svolgendo ottimi lavori, e all’improvviso viene portata fuori dal Paese, è dura», ha detto. «Ma c’è un gruppo di persone che direi essere piuttosto di estrema destra che vorrebbe che tutti venissero espulsi». Alla domanda se nella sua amministrazione ci sia chi la pensa così, Trump ha risposto: «Ci sono molte persone che la pensano così. Poi ci sono anche persone che hanno un’opinione più moderata al riguardo. In altre parole, cacciamo via gli assassini, cacciamo via tutti i criminali, cacciamo via gli spacciatori, ma lasciamo che le persone che sono qui, e in alcuni casi qui da 10 o 15 anni, trovino un accordo per loro», ha aggiunto.

E Bannon?

Ma il problema è che c’è chi la pensa diversamente. Secondo Bannon, che parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera, Trump «ha scelto Miller per rincarare la dose e consolidare la base Maga . La ragione per cui abbiamo avuto poco entusiasmo alle urne è che lei non ha seguito le politiche Maga. La frontiera è sicura ma non in modo permanente: servono deportazioni di massa, controlli soprattutto nei luoghi di lavoro. E bisogna porre fine a questa guerra e alla presa soffocante del Golfo Persico, cioè di Arabia Saudita, Qatar e Israele, sulla sovranità di questo Paese».

America First

Secondo Bannon, Miller ha proposto a Trump di porre fine alla guerra con l’Iran per puntare sull’«America First»: «E dev’essere rapido. Credo che si muoveranno per mettere sotto impeachment Pete (Hegseth, capo del Pentagono ndr) questa settimana, se non si dimette prima. E anche se può essere impedito nella sessione parlamentare di fine mandato, lo rifaranno a gennaio quando avranno la maggioranza schiacciante. E se il presidente Trump non apre una commissione presidenziale per indagare sul 7 ottobre, sulle guerre e sull’intelligence sulle guerre, lo faranno i democratici. Voteranno molto rapidamente sul War Powers Act. Si prenderanno loro il merito per avere posto fine alla guerra. Il presidente deve muoversi con prontezza adesso».