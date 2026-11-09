Le armi, lo scheletro, le «idee radicali»: chi era Michal Oksinski, il 24enne della strage in Polonia

Il dibattito in Polonia sulle idee politiche dell'attentatore. I ricordi dei compagni di scuola sui disegni con persone impiccate o armate. Il logo militare con la clessidra e il cuore

Michal Oksinski, 24 anni, di professione tornitore, residente a Ostrowiec Świętokrzyski, a circa due ore a nord-est di Cracovia. Dalla piazza del Mercato ha cominciato a sparare sabato pomeriggio uccidendo sei persone e ferendone sedici. Prima aveva ucciso in casa i genitori, la sorella e i due gatti di casa in quello che la procura descrive come «atto di natura terroristica». Il ministro degli Interni polacco Marcin Kierwiński ha descritto l’uomo come «affascinato da ideologie di estrema destra» oltre a nutrire opinioni «molto radicali» e «ultranazionaliste». Il giornale polacco Onet ha mostrato la foto una toppa sulla sua attrezzatura: un logo, attribuito al pirata Barbanera, che mostra uno scheletro che con una mano regge una clessidra e con l’altra trafigge un cuore.

Michal Oksinski

Oksinski non aveva legami con l’esercito polacco. Aveva addosso quattro armi da fuoco. Altre 7 erano in casa. Due autorizzate per lui, le altre al padre. Che, racconta il Corriere era socio del club di tiro Świt Starachowice, dove si allenava abitualmente insieme al figlio. Il club ha precisato che lì il 24enne non è mai stato addestrato «al tiro dinamico, tattico o da combattimento». Radio Eska ha parlato con una ex compagna di classe di Oksinski, la quale ha ricordato che disegnava persone impiccate o con pistola: «Gli chiedevamo che cosa fosse e diceva che era un attentato a scuola, che lì c’erano cadaveri a terra e che era proprio lui a entrare a scuola con quella pistola».

Il suo sogno

«Lo diceva come se fosse semplicemente il suo sogno», ha aggiunto la ragazza. Una volta si è collegato a una lezione online indossando una maschera antigas: «Lo dicevamo, sì, ma un po’ per sfottò, che disegnava quelle cose. Nessuno pensava davvero che un giorno sarebbe diventato realtà». A casa ha ucciso il padre Janusz (53 anni), la madre (52) e la sorella Magda (21), studentessa all’Accademia di Belle Arti di Cracovia. Avrebbe colpito nel sonno usando un silenziatore. L’attacco è durato 21 minuti. Przemysław Czarnek, uno dei leader del partito ultraconservatore Diritto e Giustizia, che guida l’opposizione, ha scritto su X: «Se Kierwinski ha fornito informazioni errate all’opinione pubblica, dovrà scontarne le conseguenze politiche. Chiediamo immediate spiegazioni e l’accesso alle informazioni su cui ha fondato le sue dichiarazioni». Kierwinski ha specificato in tv che ogni ipotesi va ancora verificata dagli investigatori.

Il quaderno

Per la strage ha usato un fucile semiautomatico per cui possedeva una licenza. Aveva studiato da meccanico in un istituto professionale e attualmente lavorava come tornitore. La polizia ha confermato che il 24 enne non ha precedenti penali e non era noto alle forze dell’ordine, non erano mai pervenute segnalazioni di spari o violenze nell’appartamento in cui viveva con la famiglia. A 24 ore dalla strage, le autorità regionali riferiscono che l’unico sospettato rimane in condizioni critiche in ospedale, sotto custodia.

Si è infatti fermato nella sua furia omicida solo dopo essere stato colpito diverse volte dai poliziotti. L’indomani della strage, la Polonia ha avviato un’inchiesta antiterrorismo sulla sparatoria mortale di cui il ragazzo strano e taciturno è l’autore. La Procura nazionale polacca ha dichiarato infatti sui social media di aver« avviato un’indagine sull’attacco di ieri a Cracovia», aggiungendo di star indagando «sull’uccisione di sei persone… con un’arma da fuoco, e sul tentato omicidio di molte altre, tra cui agenti di polizia, atto che costituisce un reato terroristico».