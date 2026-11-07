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Sparatoria a Cracovia, in piazza anche 34 liceali italiani: così l’Ambasciata li ha messi in salvo

07 Novembre 2026 - 20:38 Ettore Ambrosi
epa13360599 People stand behind a red tape on the Main Market Square in Krakow, Poland, 07 November 2026. Gunshots were fired in the center of Krakow in the afternoon. An Air Rescue helicopter landed at the scene. According to initial reports, there are victims and injured people. EPA/Art Service POLAND OUT
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C’era anche un gruppo di liceali italiani in piazza a Cracovia, in Polonia, nel momento in cui un uomo ha aperto il fuoco, uccidendo 6 persone e ferendone almeno 15. Si tratta di 34 studenti e 3 accompagnatori di un liceo di Albano Laziale. Secondo quanto riferito dall’Ansa, i ragazzi sono stati messi in sicurezza dall’ambasciata d’Italia in Polonia, che ha inviato sul posto il direttore dell’Istituto di cultura di Cracovia e la console onoraria. Nessuno dei ragazzi è rimasto ferito o ha dovuto ricorrere a cure mediche. Il loro rientro in Italia è gestito dalla loro agenzia di viaggio. Se avessero difficoltà a trovare un unico volo, la Farnesina fa sapere che assisterà all’organizzazione del ritorno per gruppi.

Il cordoglio di Giorgia Meloni

«Esprimo profondo dolore e le mie più sentite condoglianze alla Polonia per il vile e inaccettabile atto di violenza che ha colpito la città di Cracovia». Lo scrive in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Il mio pensiero, e quello del governo italiano, va alle famiglie delle vittime innocenti, ai feriti, ai quali auguro una pronta e totale guarigione, e all’intero popolo polacco. Difenderemo sempre la nostra sicurezza e la nostra libertà contro ogni forma di terrore e violenza».

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