Quanto è costata (al centrodestra) la casa di Fini a Montecarlo

Dai 300 mila euro ai quasi 3 milioni per le compravendite. Gianfranco Fini condannato, ma ora c'è la prescrizione

La casa di Montecarlo è stata pagata 330 mila euro. Giancarlo Tulliani l’ha rivenduta nel 2015 a 1,36 milioni di euro. Sette mesi dopo il nuovo proprietario l’ha rivenduta per 2 milioni. Nel 2020 la casa è passata a una società immobiliare monegasca per 2,8 milioni. Tre anni dopo è stata iscritta un’ipoteca per complessivi 1,68 milioni di euro a favore della Cfm Indosuez Wealth, banca del Principato specializzata anche nella gestione dei patrimoni e controllata dal gruppo Crédit Agricole.

La casa di Montecarlo

Le carte illustrate oggi da La Verità ricostruiscono la storia dell’immobile, rivalutato 9 volte rispetto alla cifra incassata da Alleanza Nazionale. Mentre il processo d’Appello per riciclaggio a carico di Gianfranco Fini e della famiglia Tulliani potrebbe chiudersi con la prescrizione. L’ex presidente della Camera è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi. Perché, secondo i giudici, era consapevole di cedere la proprietà a un prezzo inferiore al valore di mercato. La storia della casa di Montecarlo comincia dalla contessa Colleoni, nata nel 1934 e simpatizzante del Movimento sociale italiano e poi di Alleanza nazionale. Senza figli, viveva tra Roma e Monterotondo.

Il testamento

La casa di Montecarlo era stata acquistata il 10 luglio 1962. Il 6 dicembre 1997 la contessa scrisse il proprio testamento olografo. Un solo foglio con 22 righe a penna. Morì il 12 giugno 1999 e il testamento venne pubblicato nove giorni dopo. Il 28 giugno 2000 il partito accettò la successione con beneficio d’inventario attraverso Francesco Pontone, esponente di An. La casa rimase inclusa nel patrimonio del partito per otto anni. Poi la vendita alla Printemps Ltd. Dietro la quale c’erano Giancarlo Tulliani e sua sorella Elisabetta. Il padre dei due, Sergio, è stato a sua volta coinvolto nel procedimento per riciclaggio. Elisabetta e il padre Sergio sono stati condannati a 5 anni, Giancarlo a 6.

La valutazione

Nella vendita del 2008 Fini avrebbe determinato il prezzo di 300 mila euro dopo aver ricevuto una valutazione più alta da Filippo Apolloni Ghetti, agente immobiliare incaricato proprio da Fini di esaminare il bene. Sentito il 2 maggio 2017, Apolloni Ghetti riferì di aver stimato il valore dell’appartamento in 1,2 milioni di euro. L’avvocato Antonino Caruso, legale di An, poi, ha riferito che nella dichiarazione di successione all’appartamento fu indicato il valore di 2.500.000 franchi e che nel bilancio 2009, però, risultava la posta «sopravvenienza dell’eredità Colleoni» per un valore di 300-350.000 euro. a casa si trova al numero 14 di boulevard Princesse Charlotte, nel centro di Montecarlo, all’interno del Palais Milton, un edificio residenziale a due passi dal Casinò.