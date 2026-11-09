Sondaggi: se il centrodestra non si allea con Vannacci perde le elezioni

La rilevazione di Excellera Advisory Group a cura di Aldo Cristodoro e Marco Valbruzzi

Un sondaggio realizzato fra il 16 e il 22 ottobre da Excellera Advisory Group a cura di Aldo Cristodoro e Marco Valbruzzi, politologo dell’università Federico II di Napoli dice che se il centrodestra non si allea con Roberto Vannacci rischia di perdere le elezioni. Nella rilevazione raccontata oggi da Repubblica il 69% dice che l’Italia sta andando nella direzione sbagliata, mentre il 77% giudica negativamente l’economia nazionale. E l’81% guarda con sfiducia ai prossimi dodici mesi.

La rilevazione

Il 42% degli italiani prevede una vittoria del centrodestra alle prossime elezioni: solo il 23% punta sul centrosinistra. Le intenzioni di voto però mostrano una coalizione progressista in vantaggio. A meno che la maggioranza non si allei con Vannacci: «A oggi questa è l’unica possibilità che Giorgia Meloni ha per tornare a palazzo Chigi», spiega Valbruzzi. Il centrosinistra largo formato da Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa («Le altre sigle centriste sono ancora troppo piccole per essere sondate») arriverebbe al 45,2% contro il 40,5 del centrodestra tradizionale. Senza Matteo Renzi il premio però non sarebbe scontato. Se Vannacci entra in coalizione il centrodestra arriva al 48,2%. «E se anche Vannacci continuasse a calare, attestandosi fra il 4 e il 5%, difficilmente il finale di partita cambierebbe», ragiona Valbruzzi.

Gli schieramenti

Sul candidato premier il 46,5% di progressisti preferisce Conte a Schlein (26,2), seguiti da Silvia Salis (al 16,2). E questo perché mentre il M5s è pressoché compatto sul suo leader, un quarto di elettori dem sceglierebbe comunque l’ex premier giallorosso.