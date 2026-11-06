Caso Almasri, Bartolozzi potrà essere processata per false dichiarazioni al pm: la sentenza della Consulta

La Corte Costituzionale ha stabilito che i pubblici ministeri di Roma possono procedere, dopo aver informato la Camera, in merito alle indagini sull'ex vice capo di gabinetto del ministro Nordio

La Procura di Roma può procedere – ma dovrà informare la Camera – in merito alle indagini sull’ex vice capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, accusata di «false dichiarazioni» al pm in merito al caso del generale libico Almasri, arrestato a Torino e poi rilasciato e riportato a Tripoli con un volo dei servizi segreti.

Perché il ricorso è stato accolto parzialmente

D’altro canto il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto spiegare perché Bartolozzi non era «concorrente» dell’altro reato di cui erano accusati anche i vertici di governo, così come la Procura avrebbe dovuto comunicare alla Camera la valutazione del collegio. È quanto, in sintesi, ha stabilito la Corte costituzionale, che ha solo parzialmente accolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera contro il Tribunale dei ministri e la Procura di Roma.

La sentenza della Consulta

La Consulta ha escluso che sussistesse per il Tribunale e per la Procura un obbligo di chiedere un’autorizzazione a procedere nei confronti di Bartolozzi: reato «connesso» ma non «in concorso» a quello attribuito al ministro Nordio. Laddove avesse configurato un tale concorso, il Tribunale avrebbe dovuto in quel caso chiedere alla Camera l’autorizzazione a procedere anche nei confronti della stessa Bartolozzi, oltre che del ministro.

La Corte ha infatti rilevato che, all’esito delle indagini svolte dal Tribunale nei confronti del ministro, la Procura aveva espressamente invitato il Tribunale a qualificare la condotta di Bartolozzi come concorso nei reati ascritti al ministro Nordio, o, alternativamente, a ipotizzare a suo carico il reato di false dichiarazioni durante le indagini. In virtù del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, a fronte di questa sollecitazione, il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di configurare, in capo a Bartolozzi, una possibile responsabilità per concorso nei reati attribuiti al ministro.

Foto copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Giusi Bartolozzi, nel corso dell’inaugurazione del Consiglio Nazionale Forense 2026 a Roma, 13 marzo 2026