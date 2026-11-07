Campo largo, la prima riunione e i 10 tavoli tematici per il programma. Gualtieri chiama M5S e Azione: «Ora insieme a Roma»

I partiti progressisti parlano di «confronto concreto» e puntano a concludere la fase delle «basi» di programma entro fine novembre

È partito il confronto tra le forze politiche del Campo largo. Obiettivo: arrivare a stilare il programma di governo dell’alternativa alla coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni. Le basi di quel programma, dice oggi il Campo largo, potrebbero essere stabilite già entro la fine di novembre. «Si è svolta oggi, in un clima positivo e di piena collaborazione, la prima riunione del tavolo programmatico delle forze della coalizione», si legge in una nota congiunta di Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Più Europa, Più Uno e Progetto Civico con il Psi. «Un confronto concreto – si sottolinea – che parte dal lavoro comune già sviluppato in Parlamento e dalle proposte avanzate in questi anni dalle diverse forze politiche anche non presenti in Parlamento. Il lavoro entrerà ora nel vivo con la costituzione di 10 tavoli tematici che lavoreranno con i rappresentanti delle forze politiche a partire dai prossimi giorni. L’obiettivo condiviso è concludere questa prima fase per la fine di novembre, per definire le basi di un progetto di governo per l’Italia, fondato sulle priorità economiche, sociali e democratiche del Paese».

Chi c’era alla prima riunione

Alla riunione in video non hanno preso parte i leader dei rispettivi partiti, ma i capigruppo, per lo meno per quelli che siedono in Parlamento: Chiara Braga e Francesco Boccia per il Pd; Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini per il M5S; Luana Zanella e Peppe De Cristofaro per Avs; Maria Elena Boschi e Raffaella Paita per Iv. E poi i deputati Benedetto Della Vedova per +Europa e Bruno Tabacci per Più Uno, Marco Mistretta per Progetto Civico per l’Italia e Gerardo Labellarte per il Psi.

Gualtieri si ricandida, il M5S ci pensa

Proprio oggi tra l’altro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha lanciato il suo progetto di ricandidatura, “Roma, avanti tutti”, riunendo i rappresentanti dei partiti del Campo largo. «Non solo vogliamo solo rafforzare la nostra maggioranza e la vocazione civica della nostra amministrazione, ma vogliamo anche essere protagonisti di un allargamento della coalizione che vada oltre i confini attuali. Il mio obiettivo è che gli amici dell’M5s e di Azione qui presenti possano far parte di questa sfida», ha detto dal palco Gualtieri, sottolineando come l’obiettivo sia quello di avere «una coalizione larga, inclusiva, e aperta a più forze politiche». «Ci confronteremo su un tavolo programmatico e solo a seguito sapremo dare una conferma», ha replicato prudente il parlamentare M5s Francesco Silvestri. «A livello nazionale c’è un progetto, così come all’opposizione in Regione Lazio. Quindi se ci mettiamo al tavolo con intelligenza, il Movimento 5 stelle potrà dare un contributo gigante non tanto alla coalizione ma alla città».