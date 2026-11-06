«Il controllore non può venire dal controllato»: bufera sulla nomina leghista all’Anticorruzione di Altieri

Lettera inviata dalle opposizioni a Palazzo Chigi, per chiedere il ritiro della designazione. Annunciato il blocco nelle Commissioni, dove serve il quorum dei due terzi

La designazione di Trifone «Nuccio» Altieri alla guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) accende un duro confronto tra maggioranza e minoranze. Le forze di opposizione (Pd, M5S, AvS, Italia Viva, +Europa e Azione) hanno inviato una lettera congiunta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiederle il ritiro formale della nomina avviata dal Consiglio dei ministri, preannunciando un netto voto contrario nelle commissioni parlamentari competenti, dove per il via libera è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il cavillo dei precedenti incarichi di Altieri

Nel mirino dei partiti di minoranza ci sono i rigidi criteri di terzietà previsti dal decreto legislativo 150/2009, che vieta la nomina al vertice dell’ente a chi ha rivestito cariche politiche nei tre anni precedenti o presenta conflitti di interessi. Giuseppe Conte ha definito la scelta «grave», mentre Angelo Bonelli ha sollevato un nodo ulteriore legato ai ruoli manageriali di Altieri: «Presiede Fincantieri Infrastrutture, una realtà che vive di appalti pubblici. Non può esserci sovrapposizione tra controllore e controllato».

La difesa di Meloni

Da Palazzo Chigi la premier Meloni non arretra, rivendicando la piena legittimità dell’atto («Era nelle nostre competenze farlo»), affiancata da Matteo Salvini che si dice certo della regolarità delle procedure. Di fronte alle contestazioni sul ruolo di responsabile del dipartimento Difesa della Lega attribuito ad Altieri a settembre 2024, il Carroccio ha chiarito che l’incarico non è mai stato assunto: l’interessato manifestò subito l’indisponibilità per via del suo posto nel Cda di Leonardo, portando l’allora coordinatore Armando Siri a revocare la delibera con lettera formale pochi giorni dopo la nomina.