Bonaccini pubblica un meme su Tajani con il capellino Maga. Scoppia la polemica, l’ira di Meloni: il post viene rimosso

La premier sull'iniziativa del presidente del Pd: «Preoccupante la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell'opposizione». La replica del dem: «Rimuovo, per non generare equivoci»

Scoppia la polemica politica per un fotomontaggio condiviso su X da Stefano Bonaccini, in cui il ministro degli Esteri Antonio Tajani appariva con in testa il cappellino “Maga” di Donald Trump, corredato dalla frase «Mai stati trumpiani». La mossa, mentre il titolare della Farnesina riceve minacce da sedicenti hacker russi, infiamma lo scontro.

Forza Italia: “È questa la nuova linea di Elly Schlein, segretaria del PD? La menzogna tecnologica? Bonaccini rimuova subito la foto fake dal suo profilo e chieda scusa a Tajani”@PolitikosIt pic.twitter.com/aW72Eb8iaT — Politikos (@politikosit) November 7, 2026

Le reazioni e la rimozione del post

In una nota ufficiale, la premier Giorgia Meloni – oltre a esprimere allarme per i recenti attacchi hacker filorussi – ha puntato il dito contro la circolazione di contenuti manipolati diffusi da esponenti di minoranza. Il riferimento implicito è stato proprio verso il post del presidente del Partito Democratico. Dura la reazione dei vertici di Forza Italia, che hanno preteso le scuse immediate e l’eliminazione del contenuto. Di fronte alle proteste, Bonaccini ha rimosso l’immagine, chiarendo in un comunicato la natura scherzosa del post: «Vista la richiesta di Forza Italia e per non ingenerare equivoci, ho rimosso il post con un ‘meme’ ironico su Antonio Tajani che indossava il cappellino Maga, che pur aveva tenuto in mano in occasioni pubbliche, come ampiamente documentato».