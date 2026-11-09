La spiaggia di Cetraro invasa da piccoli pesci: i cittadini arrivano a raccoglierli con bacinelle e scolapasta – Il video

La spiaggia calabrese si è ricoperta di angiole, piccoli pesci argentati. I cittadini sono accorsi a raccoglierle

Per pescare non sono servite né barche né reti. Sono bastati secchi, bacinelle e perfino qualche scolapasta. È successo a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove una grande quantità di piccoli pesci argentati è arrivata fino alla battigia, in molti casi ancora viva. Un fenomeno insolito che ha richiamato sulla spiaggia decine di persone accorse a raccogliere i pesci direttamente sulla spiaggia.

I pesciolini, conosciuti nella zona con il nome di angiole, sono stati trasportati dalle onde fino alla spiaggia, finendo anche tra i sassi. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti della cittadina calabrese, anche grazie a un post pubblicato da una residente su Facebook. «Stamattina, uscendo di casa, ho notato qualcosa di insolito sulla spiaggia», ha scritto la donna, raccontando di aver visto numerose persone chine sulla riva con secchi, buste e scolapasta. Incuriosita, è scesa a vedere cosa stesse succedendo. «Mi sono trovata davanti a uno spettacolo che, in sei anni che vivo qui, non avevo mai visto.» ha raccontato.

Perché i pesci sono arrivati fino alla spiaggia?

Le cause del fenomeno non sono ancora state accertate. Tra le ipotesi formulate dal sito locale Calabria Diretta News figurano il comportamento dei banchi di pesce in fuga dai predatori verso le acque basse, oltre all’influenza delle correnti marine e delle variazioni termiche.