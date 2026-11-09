Abu Dhabi, Cremlino: «Colloqui solo trilaterali con Kiev e Washington». Ma von der Leyen annuncia la presenza dell’UE – La diretta
Si accende il confronto diplomatico sulla composizione del tavolo negoziale per l’Ucraina atteso in settimana ad Abu Dhabi. Dopo l’annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen — che su X ha confermato la partecipazione dell’Unione Europea a seguito di un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky —, è intervenuta la netta presa di posizione di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito che il vertice sarà esclusivamente trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, precisando che le interlocuzioni con Bruxelles resteranno delegate ai canali bilaterali già attivi tra gli europei, Washington e Kiev.
Perché la Russia non vuole l'Ue
Alla vigilia dei negoziati di Abu Dhabi — un vertice che Mosca insiste a definire strettamente trilaterale con Kiev e Washington, nonostante la presenza in extremis di rappresentanti UE e dell’E3 (Francia, Germania e Regno Unito) —, l’Europa mostra profonde divisioni sulla strategia diplomatica da seguire. Come rivela un retroscena di Politico Europe, il continente arriva all’appuntamento senza una linea comune né sulla legittimità di un dialogo diretto con Vladimir Putin, né sul grado di fiducia da accordare all’asse negoziale statunitense guidato da Donald Trump.
A scuotere gli equilibri è stata in particolare l’iniziativa diplomatica congiunta del presidente finlandese Alexander Stubb e del primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, reduci da una telefonata con il presidente russo. In un’intervista a Politico, Støre ha difeso la scelta rivendicando la centralità europea: «Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner europei nel sostegno all’Ucraina, ma l’unica voce che arriva a Mosca è quella di Washington. […] Questa guerra accade in Europa. E vivere mese per mese, pensare che questa guerra terminerà senza che l’Europa parli con Mosca è un’illusione». Støre e Stubb, dopo essersi coordinati con Volodymyr Zelensky, hanno agito con l’obiettivo di evitare che emissari americani come Steve Witkoff e Jared Kushner mantengano il monopolio esclusivo dei canali di contatto con il Cremlino — soprattutto dopo la controversa sortita di Witkoff a Mosca, che aveva definito Putin un «umanitario».
Di segno opposto la reazione dei Paesi baltici. Il premier estone Kristen Michal ha respinto ogni apertura al Cremlino: «L’Europa non deve essere in una posizione di mediatore. Non dobbiamo cercare di compiacere il dittatore». Spetterà ora al vertice informale dei leader a Dublino tentare di ricomporre la frattura prima che le trattative prendano una direzione non condivisa.
Cosa si sono detti von der Leyen e Zelensky
A seguito di un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rinnovato il sostegno di Bruxelles alle richieste di Kiev per proteggere le reti critiche del Paese: «Ho ribadito il mio sostegno al suo appello per un cessate il fuoco che includa le infrastrutture alimentari ed energetiche».
Al centro del confronto anche i prossimi passaggi negoziali negli Emirati Arabi Uniti: «Abbiamo anche discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui che si terranno ad Abu Dhabi questa settimana, dove l’UE sarà presente insieme ai nostri partner», ha precisato von der Leyen.
Il dialogo proseguirà a breve di persona in Irlanda. La leader europea ha infatti concluso: «Non vedo l’ora di incontrare il presidente Zelensky a Dublino nel corso di questa settimana e di discutere con gli altri leader i prossimi passi verso la pace».