Abu Dhabi, Cremlino: «Colloqui solo trilaterali con Kiev e Washington». Ma von der Leyen annuncia la presenza dell’UE – La diretta

Dopo l'annuncio della presidente della Commissione europea, Dimitry Peskov ha ribadito che il vertice sarà esclusivamente trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti

Si accende il confronto diplomatico sulla composizione del tavolo negoziale per l’Ucraina atteso in settimana ad Abu Dhabi. Dopo l’annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen — che su X ha confermato la partecipazione dell’Unione Europea a seguito di un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky —, è intervenuta la netta presa di posizione di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha ribadito che il vertice sarà esclusivamente trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, precisando che le interlocuzioni con Bruxelles resteranno delegate ai canali bilaterali già attivi tra gli europei, Washington e Kiev.