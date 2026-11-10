Ucraina, anche l’Italia ad Abu Dhabi. Iniziati i colloqui Kiev-Mosca-Usa

Per Roma presente il consigliere Saggio. All'incontro anche i paesi E4 (Germania, Francia e Regno Unito), della Nato e dell'Ue

L’Italia ha partecipato questa mattina ad Abu Dhabi, con il Consigliere per la sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, alla riunione di coordinamento con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha preceduto l’avvio dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. All’incontro c’erano rappresentanti dell’Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell’Ue. Nel corso della riunione, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, «l’Italia ha ribadito il pieno sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale».

L’Italia

Il negoziato sull’Ucraina tocca •sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell’Ucraina. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso», fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l’avvio dei colloqui ad Abu Dhabi. Si tratta, spiegano le stesse fonti, di quanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Antonio Costa. Ovvero di discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Palazzo Chigi «accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione».

Iniziati i colloqui

Nel frattempo sono iniziati i colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, per porre fine a oltre quattro anni di guerra. Lo ha reso noto una fonte della delegazione di Mosca. I media statali russi hanno pubblicato una fotografia che ritrae le delegazioni di Ucraina e Russia sedute l’una di fronte all’altra, con gli inviati statunitensi a capotavola. Si tratta del primo incontro di questo tipo tra le due parti in conflitto dopo oltre nove mesi.