L’Ungheria arresta il fratello di Orbán per traffico di esseri umani

Insieme ad altre tre persone avrebbe portato 100 vietnamiti nel suo paese facendosi pagare

L’ente anti corruzione ungherese ha deciso l’arresto del fratello dell’ex primo ministro Viktor Orbán in un’indagine per violazione della legge sull’immigrazione e traffico di esseri umani. L’Ufficio per il recupero e la tutela dei beni (NVVH) ha reso noto, tramite un comunicato, che – insieme alla polizia – ha proceduto all’arresto di quattro persone e ha effettuato perquisizioni in diverse abitazioni a Budapest e nella contea di Pest. «Tre ex ministri di Orbán sono già in custodia», ha detto il primo ministro Péter Magyar durante un discorso a Berlino.

Áron Orbán

Áron Orbán, 49 anni, imprenditore e fratello di Viktor, è una delle quattro persone sospettate di aver aiutato, nel corso del 2024, alcuni cittadini vietnamiti a raggiungere l’Europa occidentale. Le autorità hanno riferito che i responsabili richiedevano ai candidati al visto una sorta di« «commissione di reclutamento» presso le sedi diplomatiche ungheresi in Vietnam. Il denaro veniva poi spartito tra loro. La donna e i tre uomini finiti in manette sono accusati di «traffico di esseri umani, commesso nell’ambito di un’associazione a delinquere finalizzata al profitto economico», ha dichiarato la polizia.

L’indagine

A settembre, l’ente NVVH ha dichiarato che la «vendita di contatti politici per ottenere permessi di soggiorno per motivi di lavoro» rientrava tra i primi quattro casi che intendeva indagare. Due ex ministri del governo Orbán e l’ex governatore della banca centrale, György Matolcsy, si trovano attualmente in stato di arresto nell’ambito di indagini distinte riguardanti accuse di corruzione. Secondo gli inquirenti, nel 2024 oltre 100 persone avrebbero ottenuto, a pagamento, permessi formalmente legati alla partecipazione a corsi di formazione in Ungheria. La maggior parte non avrebbe frequentato le lezioni e non avrebbe lasciato il Paese alla scadenza dei visti.

Un secondo filone d’indagine riguarda il presunto tentativo di ottenere denaro da un imprenditore in cambio di un intervento presso le autorità. Uno degli indagati avrebbe promesso, attraverso un intermediario, di sfruttare i propri contatti politici per far reinserire una società nel registro delle aziende autorizzate ad assumere lavoratori stranieri con procedure agevolate. I fermi e le perquisizioni, eseguiti a Budapest, Fót e Dunakeszi, hanno portato all’acquisizione di documenti e dispositivi elettronici. L’indagine è ancora in corso.

L’ente NVVH

L’ente NVVH è stato creato per indagare su presunti casi di corruzione avvenuti durante i 16 anni di governo di Orbán. L’organismo è stato istituito da Magyar, che ha sconfitto Orbán nelle elezioni di aprile, e costituisce un pilastro della campagna anti-corruzione del suo governo, da lui stesso ribattezzata «Operazione Purgatorio». «In questo gioco sporco, l’obiettivo è eliminare l’avversario politico e instaurare un sistema a partito unico. Il bersaglio sono io; mio fratello minore è solo uno strumento», ha scritto l’ex primo ministro su Facebook.

I media

A riferire del possibile coinvolgimento di Áron Orbán è stato il sito Kontroll, di proprietà di Marton Magyar, fratello dell’attuale premier. Il quale ha poi rilanciato la notizia sui suoi canali social. Anche il portale Telex ha riportato che le forze speciali anti terrorismo (Tek) hanno fatto irruzione in una proprietà riconducibile a una società di Áron. Il suo nome era già comparso in un’inchiesta pubblicata da Telex nel maggio 2025 sugli affari legati all’intermediazione di visti e permessi di soggiorno per lavoratori stranieri (due suoi soci erano stati arrestati all’indomani delle elezioni).

L’inchiesta si aggiunge ad altri procedimenti che coinvolgono esponenti del precedente sistema di potere, tra cui l’ex governatore della Banca centrale György Matolcsy, fermato in ottobre nell’ambito di un’indagine sulla gestione dei fondi delle fondazioni dell’istituto.