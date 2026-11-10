Valentina Nappi: «I Radicali mi hanno usato per farsi la guerra»

La pornostar e la campagna sulla tassa etica: tutto è cominciato con un'intervista

La pornostar Valentina Nappi ha sposato la battaglia dei Radicali sulla tassa etica. Ovvero l’addizione fiscale del 25 per cento sulla pornografia combattuta insieme a Matteo Hallissay, presidente anche di +Europa. Ma al Fatto Quotidiano oggi dice che i radicali hanno usato il suo nome per farsi la guerra dentro il partito. «Le cose sono andate così: qualche giorno fa mi ha contattata un giornalista per farmi delle domande su questa guerra dentro i Radicali e la storia delle firme. Io gli ho detto: ‘Guarda, io non so cosa sta succedendo, mi informo e ti rispondo’», esordisce.

Nappi e la tassa etica

A quel punto, dice, si è arrabbiata per l’articolo. Ma intanto il rivale di Hallissey, Blengino, dice che le firme non sono state mai raggiunte: «Se fosse vero, se davvero ci fossero delle firme non depositate, allora sì che mi arrabbierei parecchio. La mia rabbia era anche per questo». E ancora: «È chiaro che hanno cercato di usare il mio nome per farsi la guerra mediatica tra di loro. La sostanza è questa». Mentre lei chiede attenzione sul tema dell’abolizione della tassa etica, che «non deve prestarsi a strumentalizzazioni legate alle dinamiche interne dei partiti coinvolti». E sulla candidatura alle elezioni: «Mai dire mai, come ho già risposto quando mi è stato chiesto».