Valentina Nappi: «I Radicali mi hanno usato per farsi la guerra»
La pornostar Valentina Nappi ha sposato la battaglia dei Radicali sulla tassa etica. Ovvero l’addizione fiscale del 25 per cento sulla pornografia combattuta insieme a Matteo Hallissay, presidente anche di +Europa. Ma al Fatto Quotidiano oggi dice che i radicali hanno usato il suo nome per farsi la guerra dentro il partito. «Le cose sono andate così: qualche giorno fa mi ha contattata un giornalista per farmi delle domande su questa guerra dentro i Radicali e la storia delle firme. Io gli ho detto: ‘Guarda, io non so cosa sta succedendo, mi informo e ti rispondo’», esordisce.
Nappi e la tassa etica
A quel punto, dice, si è arrabbiata per l’articolo. Ma intanto il rivale di Hallissey, Blengino, dice che le firme non sono state mai raggiunte: «Se fosse vero, se davvero ci fossero delle firme non depositate, allora sì che mi arrabbierei parecchio. La mia rabbia era anche per questo». E ancora: «È chiaro che hanno cercato di usare il mio nome per farsi la guerra mediatica tra di loro. La sostanza è questa». Mentre lei chiede attenzione sul tema dell’abolizione della tassa etica, che «non deve prestarsi a strumentalizzazioni legate alle dinamiche interne dei partiti coinvolti». E sulla candidatura alle elezioni: «Mai dire mai, come ho già risposto quando mi è stato chiesto».