Sondaggio Swg, la novità nella sfida Salvini-Vannacci. Chi vince tra centrodestra e centrosinistra

In trend positivo quasi tutte le forze di centrodestra. Ma non basta ancora per colmare il divario, secondo l'ultima rilevazione sugli orientamenti di voto: cosa succederebbe se si andasse al voto oggi

Nel nuovo sondaggio di Swg per il TgLa7, il centrosinistra resta la coalizione più votata con il 44,9%, in calo di 0,1 punti, mentre il centrodestra sale di 0,2 punti e arriva al 44,0%. Il distacco tra i due schieramenti è quindi di 0,9 punti. Nel centrosinistra il Partito Democratico guadagna 0,2 punti e si porta al 20,8%. Il Movimento 5 Stelle resta fermo al 12,6%, come Verdi-Sinistra al 6,2% e Italia Viva-C.Rif. al 2,2%. +Europa perde un decimo e scende all’1,2%, mentre gli altri partiti di centrosinistra cedono due decimi e si fermano all’1,9%. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arretra di un decimo e si attesta al 28,9%. Forza Italia sale al 7,3% (+0,1), la Lega guadagna due decimi e arriva al 5,7% e si riporta davanti al partito di Roberto Vannacci, Sud chiama Nord cresce di un decimo e raggiunge l’1,1%, mentre Noi Moderati cala di un decimo e si ferma all’1,0%.

Partiti fuori dalle coalizioni e quota di indecisi

Fuori dai due schieramenti, Futuro Nazionale è la forza che si muove di più: perde tre decimi e si ferma al 5,5%. Azione con Spazio Pubblico guadagna un decimo e sale al 3,2%, stessa variazione per le altre liste, che arrivano nel complesso al 2,4%. La quota di chi non si esprime è pari al 29%.