Nunzia De Girolamo: «Forza Italia era Berlusconi». E le nozze con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

L'ex ministra ricorda il rapporto con il Cavaliere: «Mi trattava come una figlia». La paura di confessargli la relazione con l'esponente del Pd, le vicende giudiziarie e il matrimonio in chiesa ancora da organizzare: «È una tragedia con gli invitati»

«Quando arrivo in Sardegna, il primo pensiero è che lui sia lì, a Villa Certosa». Nunzia De Girolamo parla di Silvio Berlusconi come di una persona ancora presente nella sua vita. L’ex ministra dell’Agricoltura, oggi conduttrice televisiva, torna sul rapporto con il Cavaliere in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale racconta anche il matrimonio con Francesco Boccia, le vicende giudiziarie e il passaggio dalla politica alla Rai. Ma soprattutto prende le distanze dalla Forza Italia di oggi: senza Berlusconi, dice, non riesce più a riconoscerla.

Il rapporto con Berlusconi: «Ora che non c’è più, non riconosco Forza Italia»

«Ero molto legata a Silvio Berlusconi: per me Forza Italia era Berlusconi e Berlusconi era Forza Italia. Era lui il partito. Ora che non c’è più, non lo riconosco. Ma resto una donna di centrodestra moderato e dialogante. Non cambio idea». De Girolamo non nasconde la nostalgia per gli anni trascorsi al fianco dell’ex presidente del Consiglio, che descrive come un punto di riferimento politico e personale. «A me manca molto, come persona e come riferimento. Mi ha chiamato tante volte per manifestarmi il suo dispiacere per le mie vicende giudiziarie… Dopo la fine della politica l’ho sentito solo al telefono, e questo mi è dispiaciuto. Mi chiamava e mi faceva i complimenti per il mio percorso televisivo. Mi diceva: vieni a Mediaset».

Tra i ricordi più cari c’è la festa per i suoi quarant’anni, alla quale Berlusconi partecipò insieme a numerosi esponenti politici, anche di schieramenti opposti. Ma c’è soprattutto la reazione del Cavaliere quando scoprì che De Girolamo aveva una relazione con Francesco Boccia, esponente del Partito democratico. «Ero spaventatissima nel dirgli di Francesco, anche se lo conosceva e apprezzava». Temeva che quella storia potesse avere conseguenze sulla sua carriera politica. Invece la risposta di Berlusconi la sorprese: «Ognuno nella vita privata fa ciò che vuole. Mi devi garantire solo che ti tratti come una principessa».

Un rapporto che De Girolamo ricorda ancora con affetto, anche dopo aver lasciato definitivamente il Parlamento. Non esclude, però, che sarebbe potuta andare diversamente. «Ma se fossi ancora in politica avrei rifatto volentieri il ministro dell’Agricoltura. È un ruolo che ho ricoperto con tutto il cuore, è fondamentale. L’agricoltura è spesso sottovalutata dalla politica».

L’inchiesta giudiziaria e le discussioni con Francesco Boccia

De Girolamo torna anche sull’inchiesta relativa alla gestione dell’Asl di Benevento, che segnò la fine della sua esperienza al governo. Il procedimento giudiziario si concluse anni dopo con l’assoluzione, confermata anche in Appello. «È stato il momento peggiore della mia vita. Un’amica mi disse: “Ricordati che il buon Dio ti manda ciò che puoi sopportare”. Ho trovato la forza nella mia famiglia, in mia figlia soprattutto».

In quel periodo non mancarono le discussioni con il marito, soprattutto per le diverse posizioni politiche. Lui, racconta, la invitava ad avere fiducia nei magistrati. Lei faceva più fatica ad accettare quanto stava accadendo. «Mi arrabbiavo, entrava in gioco la nostra differenza ideologica su un tema come la giustizia, che ci vede nettamente separati. Ha avuto ragione: sono stata giudicata da un collegio di donne, molto severo, che ha dichiarato che il fatto non sussiste».

Le nozze in chiesa con Boccia: «È una tragedia con gli invitati»

Sposati civilmente dal 2011, De Girolamo e Boccia vorrebbero celebrare anche il matrimonio religioso. Un desiderio condiviso dalla figlia Gea, che però continua a scontrarsi con gli impegni politici. «Sul matrimonio il fatto è che abbiamo sempre una scadenza politica. Tra poco si va alle elezioni. È una tragedia con gli invitati… Il nostro matrimonio è bipartisan: in campagna elettorale mi pare complicato tenerli allo stesso tavolo».

La carriera in Rai: «Troppo spesso hanno usato il mio passato per mettermi dei limiti»

Dopo l’addio alla politica, De Girolamo ha trovato una nuova strada in televisione. Oggi conduce su Rai 1 Ciao Maschio, arrivato alla settima edizione. Un percorso che, sostiene, non è sempre stato semplice, soprattutto per il suo passato da esponente di Forza Italia. «Troppo spesso hanno usato il mio passato per mettermi dei limiti. Ho lavorato sotto tutti i governi: ho fatto Ballando con le stelle con il gialloverde, poi con Draghi, poi con il governo misto, con quello attuale…».