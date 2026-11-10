La tempesta atlantica in arrivo sull’Italia: «Pioggia per 12-18 ore consecutive»

Le previsioni dei meteorologi: le zone più colpite saranno Liguria e Toscana del Nord. A partire da venerdì raggiungerà Sardegna, Friuli, Lazio e Campania

Tra giovedì 12 novembre e sabato 14 è in arrivo «una perturbazione forte. Non prevediamo temporali eccezionali per intensità, ma una pioggia molto persistente, fino a 12-18 ore consecutive». A dirlo a Repubblica oggi è Andrea Araneo, meteorologo del Centro Funzionale Centrale della Protezione Civile. Le zone più colpite saranno Liguria e Toscana del Nord. «Ma il maltempo, proveniente da ovest, investirà tutta la costa tirrenica» aggiunge Bernardo Gozzini, ex direttore del consorzio Cnr-Lamma di Firenze. L’occhio del ciclone per ora è sulle isole Azzorre.

La pioggia

Le perturbazioni al Nord inizieranno già oggi. «Tra giovedì, venerdì e in parte sabato arriverà una perturbazione più estesa e strutturata. Bagnerà all’inizio Liguria e Toscana. A partire da venerdì raggiungerà Sardegna, Friuli, Lazio e Campania». L’Adriatico invece sarà riparato dagli Appennini: «Non riusciamo ancora a prevedere se, dove e quando ci saranno temporali eccezionalmente intensi, ma restiamo in guardia». E questo perché «i mari sono ancora molto caldi, non riescono a raffreddarsi neanche in inverno. Al momento abbiamo oltre due gradi più della media nel Golfo Ligure e un grado in più nell’Adriatico. Sono valori davvero alti. Molto dipenderà anche dalla zona colpita dai temporali. Ottanta millimetri di pioggia all’ora possono non fare danni in campagna, ma creare parecchi problemi in un’area abitata e coperta dal cemento».

La perturbazione

In questo caso è l’Atlantico l’origine della perturbazione. «La differenza di temperatura fra suolo e mare caldi e aria in quota sarà importante, ma non come quando le correnti arrivano direttamente da nord» spiega Araneo. «La temperatura, che in questi giorni è nella media del periodo, tornerà al di sopra, soprattutto per quanto riguarda le minime». L’escursione termica quindi dovrebbe ridursi con il maltempo. Il vento «soffierà da sud, orientativamente, e potrà arrivare a 70-80 chilometri orari, con mare molto mosso e onde alte sulla costa» spiega Gozzini.

Il vortice polare

«Il vortice polare si sta molto indebolendo in questo periodo», conclude. «Un vortice debole non trattiene l’aria artica, che potrebbe sfuggire verso sud. Dall’America all’Europa del nord, non sappiamo quali regioni potrebbero essere investite dalle correnti fredde, né quando. Per il momento non vediamo segnali in questo senso, né ci sono evidenze che il maltempo dei prossimi giorni abbia legami con il vortice polare. È possibile semmai, come negli anni scorsi, che il clima autunnale si protragga anche a dicembre».