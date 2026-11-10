Tassa sui miliardari, vince Big Tech: in California non passa il referendum che ha spaccato i dem

Il quesito, che ha diviso anche il partito democratico americano, è stato bocciato dagli elettori. Decisiva anche la campagna martellante del "no" finanziata dai big della Silicon Valley

C’è un risultato che macchia il successo travolgente ottenuto dai democratici alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. In California, roccaforte progressista per eccellenza, è stata bocciata la Proposition 40, il referendum che avrebbe introdotto una tassa straordinaria del 5% sui patrimoni dei miliardari residenti nello Stato. Un risultato per certi versi inaspettato e che porta con sé un significato politico che va oltre i confini del Golden State. Il paradosso, d’altronde, è evidente: quella contro la concentrazione della ricchezza e il potere delle grandi corporation è diventata una delle battaglie più popolari dei democratici a livello nazionale. Eppure, il referendum che più di tutti puntava a capitalizzare su questa retorica è fallito. Con l’83% dello spoglio completato, Associated Press ha assegnato la vittoria al fronte del “no”, che ha racimolato il 52,8% dei voti dei californiani, contro il 47,2% del “sì”.

La tassa una tantum sui 250 miliardari dello Stato

La Proposition 40 prevedeva un’imposta una tantum del 5% sui patrimoni netti superiori al miliardo di dollari, limitatamente a chi risultava residente in California il 1° gennaio 2026. Una platea molto ristretta, composta da circa 250 persone, ma con una ricchezza complessiva enorme, grazie anche alla concentrazione di amministratori delegati della Silicon Valley. Secondo i promotori del referendum, il prelievo avrebbe potuto generare fino a 100 miliardi di dollari nell’arco di cinque anni. Le stime dell’ufficio indipendente di analisi economica dello Stato sono decisamente più prudenti, ma parlano comunque di decine di miliardi. Se il referendum fosse stato approvato, il 90% del gettito sarebbe stato destinato alla sanità pubblica, mentre il restante 10% avrebbe finanziato istruzione e programmi di assistenza alimentare. Risorse che, nell’obiettivo dei proponenti, sarebbero servite anche a compensare i tagli federali alla sanità decisi dall’amministrazione Trump.

EPA/Chris Torres | Il senatore Bernie Sanders a un comizio organizzato a Los Angeles per sostenere la tassa su miliardari, 18 febbraio 2026

I due quesiti rivali e la mobilitazione della Silicon Valley

Ma sulla scheda elettorale degli elettori californiani non c’era soltanto il quesito sulla tassa per i super ricchi. A complicare la partita sono arrivate altre due iniziative referendarie, sostenute dal fronte contrario all’imposta sui miliardari: la Proposition 41, che punta a introdurre vincoli più stringenti sull’utilizzo delle entrate derivanti da nuove imposte, e la Proposition 42, che mira a vietare nuove imposte statali sui patrimoni personali e sugli asset finanziari, comprese azioni e partecipazioni societarie, oltre a limitare la possibilità di introdurre tasse retroattive. E proprio quest’ultimo quesito, il più esplicito nella volontà di contrastare nuove imposte sui super ricchi, è l’unico dove i “sì” hanno superato i “no”. Le Proposition 40 e 41, invece, sono state bocciate.

Al risultato finale ha contribuito con ogni probabilità anche l’enorme sproporzione dei mezzi a disposizione delle due campagne. Il cofondatore di Google Sergey Brin ha versato da solo oltre 100 milioni di dollari alla campagna contraria, mentre l’ex amministratore delegato Eric Schmidt ne ha aggiunti altri 42 milioni. Secondo un’analisi del Washington Post, il fronte del No ha investito in pubblicità una cifra 250 volte superiore a quella dei sostenitori della Proposition 40. Gli spot, in particolare, hanno martellato soprattutto su una tesi: la tassa avrebbe provocato la fuga dei miliardari e delle loro aziende, danneggiando l’economia californiana e riducendo le entrate fiscali dello Stato. Su questo punto, in realtà, ci sono tesi divergenti. Alcuni studi condotti in Europa, e citati di recente anche da Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, stimano che i contribuenti più facoltosi che hanno scelto l’esodo dopo una revisione del sistema fiscale si piazzano fra lo 0,1 e lo 0,5% del totale.

La crociata globale contro i super ricchi

A rendere la vicenda ancora più delicata politicamente sono le divisioni all’interno dello stesso partito democratico. Il governatore uscente della California, Gavin Newsom, e quello che lo sostituirà, Xavier Becerra, si sono schierati apertamente contro la Proposition 40, sostenendo che una patrimoniale straordinaria non avrebbe risolto i problemi strutturali dei conti pubblici. Una posizione che lo ha messo in rotta di collisione con una parte importante dell’ala socialista del partito, a partire da Bernie Sanders. La bocciatura californiana, peraltro, arriva in un momento in cui la tassazione delle grandi ricchezze è tornata al centro del dibattito internazionale.

Il premio Nobel Joseph Stiglitz, da tempo impegnato nello studio delle disuguaglianze, è tra gli economisti che chiedono di affrontare il problema della concentrazione della ricchezza anche attraverso strumenti fiscali. L’economista francese Gabriel Zucman, invece, ha proposto un’imposta minima globale sui miliardari pari al 2% del loro patrimonio. In Italia, Oxfam ha rilanciato di recente una proposta di imposta progressiva sui patrimoni personali netti superiori a 5,4 milioni di euro, rivolta allo 0,1% più ricco della popolazione. Il caso californiano, insomma, non chiude la discussione. Ma resta una piccola sconfitta in una notte di successi per la sinistra americana.

Foto copertina: EPA/Sarah Yenesel