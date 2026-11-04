Trump non ha dichiarato la vittoria alle Midterm prima del voto. Il post su Truth è generato con l’IA

Sul profilo ufficiale non c’è traccia del messaggio e la foto profilo non è quella dell’account vero

Circola uno screenshot di un post di Truth Social, il social network di Donald Trump, datato 26 ottobre. Nel messaggio il presidente degli Stati Uniti dichiarerebbe vinte le Midterm, cioè le elezioni di metà mandato con cui gli americani rinnovano il Congresso, prima ancora che si voti e che non ci sia bisogno di conteggiare i voti. L’immagine è stata condivisa anche in Italia, ma si tratta di un falso generato con l’AI.

Cosa mostra lo screenshot

Nel testo dell’immagine condivisa, attribuito all’account @realDonaldTrump, si legge «Why are we wasting time counting ballots?», cioè «Perché perdiamo tempo a contare le schede?».

Il messaggio dichiara la vittoria di ogni candidato repubblicano in tutti e 50 gli Stati e minaccia di contestare subito qualsiasi risultato favorevole ai democratici. Tutto questo, giorni prima delle effettive elezioni del 3 novembre 2026.

Sul profilo ufficiale di Trump il post non c’è

Cercando «wasting», una parola presente nel testo dello screenshot, sul profilo di Trump su Truth Social, il post non compare. Tra i risultati, l’unico messaggio del 26 ottobre è un messaggio dedicato al conduttore televisivo Bill Maher.

La foto profilo non è quella dell’account vero

L’immagine del profilo nello screenshot non è quella dell’account ufficiale. Sul profilo vero c’è un dipinto del volto con la bandiera americana, mentre nell’immagine condivisa sui social compare una versione diversa, probabilmente alterata dall’AI.

Lo strumento di OpenAI segnala un’immagine generata con l’IA

Lo strumento di rilevamento di OpenAI indica che il contenuto è stato generato con strumenti dell’azienda.

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