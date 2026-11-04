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Chi è James Talarico, il democratico che vince in Texas dopo 40 anni

04 Novembre 2026 - 04:25 Anna Clarissa Mendi
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Il 37enne, ex insegnante e seminarista, sfidava il repubblicano Ken Paxton. L’ultimo democratico eletto al Senato in Texas era stato Lloyd Bentsen, nel 1988
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Ha 37 anni, è un ex insegnante, seminarista presbiteriano e democratico. James Talarico conquista il seggio del Senato federale in Texas, battendo il repubblicano Ken Paxton in una delle sfide più attese delle elezioni di Midterm. Una vittoria storica: l’ultimo democratico eletto al Senato in Texas era stato Lloyd Bentsen, nel 1988. Nato a Round Rock, Talarico ha studiato all’Università del Texas ad Austin e ad Harvard. Prima di entrare in politica ha insegnato in una scuola pubblica di San Antonio, esperienza che ha segnato il suo impegno contro le disuguaglianze sociali. Eletto alla Camera dei rappresentanti del Texas nel 2018, ha costruito la propria campagna attorno a tre temi: fede cristiana, giustizia sociale ed economica e contrasto ai finanziamenti delle campagne elettorali da parte di grandi interessi economici.

Fede progressista e populismo economico: i temi della campagna

Il suo messaggio, sintetizzato nella frase «L’unica cosa più forte dell’odio è l’amore», ha cercato di contrapporre una visione inclusiva del cristianesimo al nazionalismo religioso. Talarico ha criticato anche la legge texana che impone l’esposizione dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche, definendola «contraria ai principi americani». La sua posizione sulla religione gli ha dato visibilità anche durante un’intervista con il podcaster Joe Rogan, che al termine della conversazione gli ha suggerito di candidarsi alla presidenza.

Il 37enne ha inoltre duramente criticato l’agenzia federale per l’immigrazione (ICE), accusandola di essersi trasformata in una «polizia segreta» al servizio di Trump. Sul piano economico, ha presentato un programma incentrato sul costo della vita, sui salari e sull’accesso a sanità, istruzione, abitazioni e assistenza all’infanzia. Ha inoltre proposto limiti al finanziamento delle campagne elettorali, il divieto di insider trading per i parlamentari e misure contro il gerrymandering.

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Lo scontro con Ken Paxton e la svolta storica per i democratici in Texas

La vittoria arriva al termine di una campagna particolarmente costosa, che ha visto tra i principali finanziatori Elon Musk, sceso in campo con ingenti contributi economici a sostegno di Paxton. Talarico ha cercato di allargare la propria base elettorale oltre i democratici, puntando sugli indipendenti, sulle comunità latine e sugli elettori repubblicani delusi dal rivale. Con questo risultato, il Texas registra un cambiamento significativo nella propria rappresentanza al Senato. Dopo i tentativi falliti di Beto O’Rourke e Colin Allred, Talarico interrompe una serie di sconfitte democratiche durata quasi quattro decenni.

Foto copertina: ANSA/EPA/LAURA BRETT | Il candidato democratico al Senato degli Stati Uniti, James Talarico, a Houston, in Texas, il 31 ottobre 2026

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