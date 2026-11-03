Midterm, il giorno del giudizio per Trump – La diretta

Seggi aperti dalle 6 in Usa. 58 milioni hanno già votato in anticipo. I sondaggi premiano i Dem. Per il presidente rischio due anni da anatra zoppa. Il trampolino per le presidenziali 2028

Gli Stati Uniti vanno alle urne per le elezioni di metà mandato. Le midterm sono un appuntamento cruciale per Donald Trump: saranno il giudizio sui primi due anni della sua presidenza. E il tycoon è a rischio: non ha risolto il problema del carovita per gli americani e ha scatenato la guerra in Iran. I primi seggi apriranno alle 06:00 ora locale (12:00 ora italiana) in molti Stati della costa orientale. Quasi 58 milioni di elettori hanno già votato in anticipo: un record.

I sondaggi prevedono una vittoria dei Democratici alla Camera dei Rappresentanti. I candidati democratici sono favoriti anche per la conquista del Senato – secondo gli ultimi sondaggi del Siena College per il New York Times – un esito che solo un anno fa sarebbe stato inimmaginabile. Storicamente, il partito che detiene la Casa Bianca perde terreno al Congresso durante le elezioni di metà mandato.

Il controllo della Camera offrirebbe ai democratici un maggiore peso sul bilancio federale, oltre alla possibilità di avviare inchieste parlamentari. In particolare in merito ad accuse di corruzione che coinvolgono Trump e la sua cerchia. Un Senato a maggioranza democratica potrebbe bloccare le nomine presidenziali, un aspetto cruciale soprattutto nell’eventualità di un seggio vacante alla Corte Suprema. Le Midterm sono anche l’ultima tappa politica prima della corsa alle elezioni del 2028. Nelle quali Trump non potrà correre e per questo tra i Repubblicani è già partita la caccia alla successione. Mentre i sondaggi in passato hanno sottostimato la mobilitazione della base elettorale di Trump.