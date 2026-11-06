Minacce di attentati a giornali e tv irlandesi, evacuate le redazioni a Dublino: cosa succede

Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni

Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni. La polizia è intervenuta presso la sede dell’emittente nazionale irlandese Rte a Dublino, dove sono stati avvistati agenti armati. «Gli edifici della Rte sono stati evacuati a seguito di una minaccia di attentato dinamitardo», ha dichiarato l’emittente sul proprio sito web.

Le evacuazioni

Secondo quanto riportato, è stato evacuato anche il personale dagli uffici del quotidiano Irish Independent, dalle emittenti radiofoniche Newstalk e Today FM. Anche Virgin Media ha ricevuto la minaccia, ma non ha evacuato le proprie sedi e continua a trasmettere.

Foto copertina: ANSA/BARRY CRONIN | Agenti della Garda (la polizia irlandese) presidiano il cancello della base aeronautica di Casement, a Baldonnel, nella contea di Dublino, in Irlanda, il 9 agosto 2026