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Minacce di attentati a giornali e tv irlandesi, evacuate le redazioni a Dublino: cosa succede

06 Novembre 2026 - 11:54 Alba Romano
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Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni
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Il personale di diverse testate giornalistiche irlandesi è stato evacuato dopo che alcune minacce di attentati erano state inviate via e-mail alle redazioni. La polizia è intervenuta presso la sede dell’emittente nazionale irlandese Rte a Dublino, dove sono stati avvistati agenti armati. «Gli edifici della Rte sono stati evacuati a seguito di una minaccia di attentato dinamitardo», ha dichiarato l’emittente sul proprio sito web.

Le evacuazioni

Secondo quanto riportato, è stato evacuato anche il personale dagli uffici del quotidiano Irish Independent, dalle emittenti radiofoniche Newstalk e Today FM. Anche Virgin Media ha ricevuto la minaccia, ma non ha evacuato le proprie sedi e continua a trasmettere.

Foto copertina: ANSA/BARRY CRONIN | Agenti della Garda (la polizia irlandese) presidiano il cancello della base aeronautica di Casement, a Baldonnel, nella contea di Dublino, in Irlanda, il 9 agosto 2026

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