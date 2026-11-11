«L’email sulla bomba? Era comica», parla il preside del Parini di Milano che non ha evacuato la scuola: le reazioni di prof e studenti

«Ho sentito la polizia e mi hanno detto di stare tranquilli» dice Massimo Nunzio Barella, dirigente scolastico del liceo classico nel centro di Milano. A lui quel testo sgangherato che ha messo in allarme mezza Italia gli sembrava più una citazione da un film

Il testo dell’email era «quasi comico», racconta Massimo Nunzio Barrella, preside del liceo classico Parini, nel centro storico di Milano, che mercoledì 11 novembre ha deciso di non evacuare nessuno dopo il messaggio sull’allarme bomba che ha fatto scattare le evacuazioni in centinaia di scuole in Italia. All’Ansa spiega che gli sembrava «una citazione di un film di fantascienza degli anni ‘60». Nell’articolo di Federica Mochi per l’Adnkronos aggiunge che «sembrava un messaggio dei marziani: ‘Siamo venuti per annientarvi’» e che si è «fatto anche due risate».

Prima di scegliere ha comunque contattato le forze dell’ordine, che lo hanno rassicurato: si trattava di un falso allarme. «Ho sentito la polizia e mi hanno detto di stare tranquilli, che non c’era nessun problema», riferisce all’Adnkronos, precisando di far parte di una chat di dirigenti scolastici in cui molti colleghi avevano sentito la polizia postale.

Quali elementi hanno fatto pensare a un falso allarme

La mail è arrivata alle 8.59 di mercoledì mattina, insieme a quelle inviate a migliaia di scuole. Secondo quanto riferito all’Adnkronos, il preside ha capito subito che si trattava di spam, perché nel messaggio compariva il «leader di Vilayat di Misogistan». Barrella ritiene che dietro ci sia un emulatore, anche se precisa di non essere un esperto, e osserva che «nei fatti l’operazione gli è riuscita», visto che molte scuole sono state evacuate.

A insospettirlo è stato anche l’indirizzario: la mail «era stata inviata a pioggia a centinaia di utenti». Nella prima lista che ha visto si parlava di 300 scuole con lo stesso testo. Se il messaggio fosse arrivato solo al Parini o a pochi istituti milanesi, spiega, l’avrebbe ritenuto più credibile e avrebbe fatto evacuare «immediatamente».

Com’è andata a scuola dopo la decisione di non evacuare

Le lezioni sono proseguite regolarmente. Il preside ha fatto un giro nell’istituto senza notare persone estranee, e ha rassicurato i genitori che lo hanno chiamato dicendo che era «tutto tranquillo e sotto controllo». Tra studenti e docenti, racconta all’Adnkronos, «nessuno si è agitato» e nell’istituto non si è «percepito alcun clima di tensione». Barrella dice che «rifarei la stessa scelta». Aggiunge che altri colleghi sono stati tranquillizzati dagli stessi carabinieri, che quindi, secondo lui, «evidentemente avevano elementi che noi non avevamo».