«C’è una bomba, tutti a prendere i bambini»: viaggio nelle chat Whatsapp dei genitori, tra panico e fake news

Mentre le bonifiche della polizia danno esito negativo e il Governo convoca un vertice d'urgenza con l'intelligence, nelle chat delle famiglie si diffondono paura e disinformazione

«Dobbiamo andare tutti a scuola a prendere i bambini perché hanno ricevuto un messaggio di minaccia per la presenza di una bomba. Dobbiamo andare a prendere tutti i bambini adesso». È uno dei messaggi inviati da una madre in un gruppo WhatsApp dei genitori di una scuola di Milano. Dopo l’allarme bomba scattato in migliaia di istituti scolastici, da Nord a Sud, la paura si è diffusa subito anche nelle chat delle famiglie. Tra richieste di chiarimenti, informazioni frammentarie e notizie non verificate, è partito un vero e proprio tam tam. «Hanno trovato due bombe, una sulla Tuscolana e una a Pomezia», avverte un genitore. Una notizia che, però, non ha trovato alcun riscontro nelle verifiche delle forze dell’ordine. Le bonifiche effettuate dagli artificieri e dalle unità cinofile della polizia hanno, infatti, dato esito negativo. Non è stato trovato alcun ordigno nelle scuole controllate.

Quante sono le scuole colpite dall’allarme bomba

Secondo i primi dati del ministero dell’Istruzione e del Merito, la mail contenente le minacce sarebbe stata recapitata a circa 6mila istituti scolastici. Nel pomeriggio è previsto a Palazzo Chigi un vertice della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i servizi di intelligence e i ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi.

Il caos nelle chat dei genitori

In Italia, intanto, le conseguenze dell’allarme si sono fatte sentire soprattutto tra le famiglie. In diverse città, i genitori sono stati contattati mentre si trovavano al lavoro e invitati a recuperare i figli, in particolare nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie. In alcuni casi, gli istituti hanno disposto evacuazioni precauzionali anche per la vicinanza ad altri edifici scolastici coinvolti. «Alla scuola dell’infanzia di mia nipote a Roma sono andati a prendere comunque i bambini perché l’edificio è adiacente a una elementare», racconta una madre nel gruppo Whatsapp dei genitori della scuola. Nelle chat si moltiplicano i messaggi di preoccupazione. «Sono preoccupata per questo allarme, mio figlio è stato fatto uscire di corsa e sta nel parco», scrive un genitore. «Avete saputo? Sono preoccupata per i piccoli che sono ancora all’asilo nido», aggiunge un’altra madre. Ma c’è anche chi prova a rassicurare gli altri. «Se non arrivano messaggi ufficiali possiamo stare tranquilli», dice una donna.

L’incertezza sulle indicazioni: «Veniamo a scuola?»

A generare ulteriore confusione è stata soprattutto l’incertezza sulle indicazioni da seguire. Non tutte le scuole che hanno ricevuto la mail sono state evacuate e, in diversi casi, i genitori non sapevano se fosse necessario andare a prendere i figli. «Dobbiamo andare a prenderli?», «Veniamo a scuola?», chiedono ripetutamente nelle chat. Secondo quanto riferito da alcune famiglie, in diversi istituti ai bambini sarebbe stato spiegato che si trattava di una normale prova di evacuazione, un’attività alla quale sono già abituati.

Non sono mancate, però, le critiche alla gestione delle comunicazioni. «Posso dire che in una situazione del genere avrei preferito essere contattata direttamente dalla scuola? Magari per chiedermi se volessi comunque andare a prendere mia figlia. Senza polemica, ma se una scuola non contatta le famiglie in un caso simile e lascia ai rappresentanti o ai genitori l’onere della comunicazione, io davvero boh…», scrive una madre. «Sacrosanta la massima fiducia nelle forze dell’ordine, ma come scuola avrei contattato subito dopo anche le famiglie», aggiunge. Le ripercussioni hanno riguardato anche le attività extrascolastiche, come in un istituto di Milano dove è stato annullato l’allenamento di pallavolo di una società sportiva che si appoggia nella palestra di una scuola.