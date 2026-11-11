La prof e l’ansia per l’allarme bomba: «Pensavamo a un’esercitazione, ma poi abbiamo capito e abbiamo corso» – Il video

Tra le oltre 300 scuole coinvolte dal falso allarme bomba, ci sono state anche diverse scuole di Roma, evacuate con studenti e personale scolastico accompagnati fuori dagli edifici. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i controlli del caso. A far scattare l’emergenza sarebbe stata una mail minatoria recapitata nelle caselle di posta elettronica di numerose scuole, con cui si segnalava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno delle strutture. Gli insegnanti si sono occupati di mettere in sicurezza gli alunni e di avvisare le famiglie.

A ripercorrere quei momenti all’Ansa è un’insegnante di una scuola secondaria di primo grado. Raccontando che chi era in classe e chi si trovava fuori è dovuto rientrare per prendere gli zaini e far uscire tutti i ragazzi, spiega: «All’inizio non capivamo se fosse un’esercitazione, poi abbiamo capito che c’era un allarme e siamo usciti di corsa, con un po’ di ansia. Però siamo riusciti a portare tutti fuori e ad avvertire i genitori». La docente aggiunge di aver visto i carabinieri entrare nell’edificio, mentre il personale è rimasto all’esterno in attesa degli ultimi studenti e di alcuni familiari. La difficoltà maggiore ha riguardato i ragazzi senza uscita autonoma: «Noi siamo una secondaria di primo grado, quindi alcuni sono piccoli», e a questi si sono aggiunti quelli con problemi motori. «Però siamo riusciti a uscire tutti», conclude.