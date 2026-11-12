Allarmi nelle scuole, Renzi contro Meloni: «Non si può credere al Misoginistan»

Il leader di Iv: «l'impressione è che non ci stiano capendo un tubo. Che rispondano sempre in maniera improvvisata»

Il governo Meloni non comprende la guerra ibrida. E quindi non è capace di neutralizzarla. Lo dice Matteo Renzi oggi in un’intervista a Repubblica: «Ieri mattina milioni di persone si sono prese paura, hanno cambiato i programmi e sono corsi via dal lavoro per prendere i bimbi. Il tutto per una minaccia nebulosa e indefinita. Può bastare una e-mail priva di alcun “pericolo concreto” — sono parole di Meloni — per mandare nel panico un Paese? La cybersecurity sembra un tema lontano, ma quando i figli vengono evacuati da scuola siamo davanti a un salto di qualità. E il governo sembra in balia degli eventi: l’impressione è che non ci stiano capendo un tubo. Che rispondano sempre in maniera improvvisata».

La premier e Paragon

E ancora: «La presidente del Consiglio dice che non consentiremo a una mail anonima di cambiare l’orario scolastico. Le do una notizia: è già successo». Il leader di Italia Viva attacca anche il sottosegretario Alfredo Mantovano: «Ha comprato il software israeliano Paragon che è finito a spiare utenze di giornalisti e sacerdoti, ma non ha bloccato i terroristi islamici come quello di Modena o allarmi sociali come quello delle scuole. L’autorità delegata dovrebbe essere una figura super partes e invece oggi fa politica, è impegnato in una guerriglia permanente all’interno dell’esecutivo».

Il conflitto tra Crosetto e Mantovano

Il conflitto, sostiene Renzi, è con il ministro Guido Crosetto per il controllo delle risorse e dei sistemi di difesa cibernetica: «Si parla di guerra ibrida, ma poi sono le guerricciole interne che lasciano attoniti. Quando nel 2015, dopo il Bataclan, stanziammo il primo intervento sulla cybersecurity chiedemmo a tutte le istituzioni di lavorare insieme. Qui invece ognuno fa come gli pare. Ho letto che dallo scorso gennaio persino la Farnesina si è dotata di una propria struttura autonoma. Anziché una sola che funziona, abbiamo mille uffici che smanettano e credono alle bufale. Per due giorni ci hanno spiegato che gli hacker minacciassero Tajani. Ora io dico: gli hacker sono criminali ma scelgono obiettivi credibili. Tajani non è una minaccia per nessuno, chi vuole se lo fili? Un po’ di serietà, suvvia».

La spesa militare

Sulla spesa militare «non è solo un problema di quantità, ma anche di qualità. Sono arrivati e dopo sei mesi hanno cacciato dalla guida dell’Agenzia un super esperto come Roberto Baldoni per metterci il prefetto Frattasi. Non era uno specialista della materia e si è visto. L’unica cosa per cui lo si ricorda è perché è salito su un palco elettorale a Pescara con la maglietta di Fratelli d’Italia. Questo è il livello delle scelte del governo Meloni. Una brava persona, ma non credo abbia mai acceso da solo un computer in vita sua. E però era amico di Mantovano. Così non si va avanti».

Cyber war

Secondo Renzi «la guerra del futuro sarà anche e sempre più una cyber war. Ma al momento citare russi o iraniani serve solo a giustificare l’incapacità di valutare la minaccia. Se un bambino disarmato dice: “Fermi tutti questa è una rapina”, non gli crede nessuno. Se lo dice un brutto ceffo con una pistola ovviamente è diverso. Noi abbiamo un Paese bloccato dalla mail di un tizio che si proclama leader del Misoginistan. Ora a me va bene tutto, ma nemmeno a Risiko uno può credere alle minacce del Misoginistan».

Il precedente

E ancora: «Io ricordo quando, nell’agosto 2016, un aspirante terrorista islamico ci fece pervenire la minaccia di far saltare in aria degli obiettivi sensibili: solerti funzionari mi suggerirono di parlare alla Nazione e bloccare l’esodo estivo perché la minaccia appariva credibile. Ma scherziamo? Chi ha responsabilità di governo deve tenere i nervi saldi e capire quanto è concreto il pericolo. È evidente che potenze straniere usino questi strumenti in modo molto invasivo, ma una Repubblica degna di questo nome deve sapersi proteggere. E prima ancora deve saper riconoscere un pericolo vero da uno spam».