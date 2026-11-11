Gianni Morandi celebra i 22 anni di matrimonio con Anna Dan: «E ancora ci sopportiamo». I social impazziscono: «La coppia più bella del mondo»

Dall'incontro alla partita di calcio benefica al primo corteggiamento fallimentare, fino alle nozze con il figlio Tredici Pietro. La coppia sta insieme dal 1994 e festeggia con un post su Facebook

«Ventidue anni di matrimonio, 32 anni di convivenza, e ancora ci sopportiamo». Cosi Gianni Morandi ha celebrato via social l’anniversario con la moglie Anna Dan, condividendo una foto e accompagnando il post con la canzone A mano a mano di Rino Gaetano. La frase e l’autoscatto su Facebook hanno scatenato una valanga d’affetto da parte dei fan. Tra i commenti spuntano subito i paragoni più dolci, come chi li ha definiti «la coppia più bella del mondo», e chi augura «ancora tanti anni insieme».

Com’è nata la storia tra Gianni e Anna

La loro storia d’amore ha radici lontane. I due si sono incontrati per la prima volta il 19 agosto 1994 a Monghidoro, durante una partita di calcio benefica organizzata dallo stesso artista. Un momento più volte commentato da Morandi, che in un precedente anniversario ha spiegato come «quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme». A colpire subito il cantautore fu la spontaneità di Anna, oltre che «i suoi occhi e la sua personalità». Tornando indietro nel tempo, Morandi ricorda che la futura moglie «aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida».

Il matrimonio e il figlio Pietro

All’inizio, però, la conquista non è stata così semplice. Morandi ha fatto il primo passo, ma Anna gli ha dato inizialmente un numero di telefono sbagliato, costringendolo a un po’ di corteggiamento in più per guadagnarsi la sua fiducia. L’attesa, però, è stata ampiamente ripagata: dopo dieci anni di relazione, il 10 novembre 2004, la coppia si è sposata con una cerimonia intima in Comune a Monghidoro, mentre fuori cadeva la neve. Al matrimonio era presenta anche il loro figlio Pietro, nato nel 1997 e oggi conosciuto nel mondo rapper con il nome d’arte di Tredici Pietro.