Sanremo 2022, l’omaggio dell’Ariston a Raffaella Carrà. L’ultimo ballo prima di andarsene con una valigia

In anteprima mondiale, all’Ariston è andato in scena un estratto del musical Ballo Ballo – Explota Explota

Un ultimo ballo. Tra i tanti omaggi che abbiamo visto al Festival di Sanremo, il migliore è stato sicuramente quello dedicato a Raffaella Carrà. Sul palco dell’Ariston è andata in scena una delle coreografie di Ballo Ballo – Explota Explota, il musical dedicato a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021. Il corpo di ballo salito sul palco ha chiuso la sua performance con una Raffaella Carrà che saliva le scale per andarsene, in mano solo una valigia.

