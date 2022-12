Sanremo 2023, ecco i nomi dei big: la lista dei cantanti in gara alla 73esima edizione del Festival

Si aprono ufficialmente le danze verso la 73esima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023. Anche quest’anno alla guida della direzione artistica e della conduzione della kermesse ci sarà Amadeus che oggi, 4 dicembre, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1 ha annunciato i 22 big in gara, a cui si aggiungeranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 28 artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston. I lavori per scegliere il cast di questa edizione sono iniziati con largo anticipo, già lo scorso maggio, ed è per questo che da mesi si sono rincorsi continuamente nomi e indiscrezioni sugli artisti in gara. Quanto agli interrogativi sui super-ospiti di questa edizione, Amadeus è stato chiaro: «I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara: ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara». Ma oggi il direttore artistico ha sciolto ogni dubbio, assicurando che la selezione delle canzoni in gara durante il Festival è stata svolta «con grande onestà». Chi saranno dunque i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo?

I 22 big

Anna Oxa

Articolo 31

Ariete

Coma_Cose

Colapesce e Dimartino

Elodie

Giorgia

Gianluca Grignani

I Cugini di Campagna

Lazza

LDA

Levante

Leo Gassmann

Madame

Mara Sattei

Marco Mengoni

Modà

Mr. Rain

Paola & Chiara

Rosa Chemical

Tananai

Ultimo

Sanremo Giovani: ecco chi sono i 12 finalisti

Alla rosa dei 22 big, si aggiungeranno i primi 6 classificati di Sanremo Giovani. Una formula simile a quella impiegata l’anno scorso e che ha portato sul palco piacevoli novità e freschezza, e che quest’anno vedrà passare da tre a sei il numero di giovani che concorreranno con i Big. I 12 finalisti si esibiranno la sera del 16 dicembre, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo su Rai1. I 6 artisti che si classificheranno nelle prime posizioni si uniranno ai 22 big di Sanremo 2023, presentando però una nuova canzone inedita rispetto al brano con cui hanno vinto la selezione giovanile.

Colla Zio – Asfalto

Fiat 131 – Pupille

gIANMARIA – La città che odi

Guise The Lizia – Sincera

Maninni – Mille porte

Mida – Malditè

Noor – Tua amelie

Olly – L’anima bella

Romeo & Drill – Giorno di scuola

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto Voce

Will – Le cose più importanti

