Fedez, le voci del ritorno sul palco dell’Ariston. Il rapper frena: «A Sanremo accompagnerò mia moglie»

Fedez tornerà sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2023? No, tutt’al più resterà in platea. Il rapper, a margine della conferenza stampa prima della finalissima di X-Factor (prevista per l’8 dicembre al Forum di Assago), ha allontanato le indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente sul palco durante la 73esima edizione del Festival, che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023. Il rapper quest’oggi ha infatti chiarito: «Io al Festival? E a fare cosa? Andrò sicuramente al Festival visto che mia moglie, Chiara Ferragni, sarà una delle presentatrici». E, memore dell’esperienza sanremese del 2021, quando salì sul palco assieme a Francesca Michelin, e il duo si classificò secondo con Chiamami per nome, Fedez ha voluto precisare il perché del suo no: «X-Factor non mi genera ansia televisiva, mentre Sanremo invece mi ha fatto una paura fottuta. Le persone ti guardano per giudicarti, ti senti come a un concorso di bellezza per cani». Fedez, inoltre, non si è sbilanciato commentando la lista dei 22 big in gara selezionati da Amadeus, tra cui sono presenti anche Tananai e Mara Sattei, con cui Fedez ha collaborato la scorsa estate nella realizzazione del tormentone estivo La dolce vita, nonché l’amico J-Ax che salirà sul palco dell’Ariston assieme a Dj Jad, per la tanto attesa reunion degli Articolo 31.

Le indiscrezioni su X-Factor in Rai

Quanto alle indiscrezioni su un possibile ritorno in Rai del talent show attualmente in onda su Sky, Fedez, con un pizzico di ironia, ha replicato: «Mi hanno detto che a questa domanda devo rispondere io, ma non mi ricordo più cosa mi avevano detto di rispondere… In qualsiasi caso in questa edizione di X-Factor ho respirato finalmente l’aria che tirava esattamente 4 anni fa. Questa cosa non accadeva da un po’ di tempo, e i numeri ci danno ragione: il bilancio è ottimo. Io ci sono per la prossima edizione, ovunque sarà». Insomma, per il destino di X-Factor lo decideranno Sky e i vertici di Viale Mazzini, mentre durante la kermesse sanremese Fedez sicuramente sarà presente durante la prima e ultima serata, quando Chiara Ferragni affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione. E nel mezzo? Chissà, lo scopriremo solo a Sanremo.

