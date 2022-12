La confessione di Fedez alla finale di X Factor: «Ho fumato una canna con i Tropea». E scoppia l’ironia social – Il video

«Io ormai mi sento parte dei Tropea. Posso dire una cosa? Mia moglie e mia madre mi uccideranno, una volta io e i Tropea ci siamo fumati una canna insieme». Sono le parole di Fedez a X Factor dopo l’esibizione finale della band che ha chiuso al quarto posto. Una finale quella dell’8 dicembre, in linea con la previsione di Francesca Michielin che l’aveva preannunciato: c’era da aspettarsi una festa. E così è stato, almeno al tavolo dei giudici. «Stiamo bevendo dell’ottimo vodka-lemon», ha rivelato il rapper in una sua diretta social di ieri sera, inquadrando Rkomi e il bicchiere di alcol che aveva davanti. Parole che non sono passate inosservate agli utenti che hanno messo in evidenza come i due giudici sembrassero un po’ alticci.

Ma a scatenare le risate è stato soprattutto l’aneddoto di Fedez sulla canna con i Tropea e con Michielin che tenta di chiudere il discorso al più presto: «Ok che non siamo più in fascia protetta, però direi di proseguire». E anche Ambra, caposquadra della band, ha tentato di smorzare: «Da quando sono io il loro coach, fumano soltanto lo zenzero». E, mentre sui social scoppia la polemica tra ilarità e indignazione, i Tropea hanno chiarito alla conferenza stampa: «Era la prima volta che fumavamo una canna ed è stata l’ultima. Ma Fedez non ha fumato, lo diciamo per la sua famiglia». E ancora il mattino seguente: «Ma quali canne! Anzi, finalmente nella festa dopo la finale ci hanno fatto bere perché durante il programma, per stare concentrati, neanche si beveva».

