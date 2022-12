Chiara Ferragni con Gianni Morandi e Amadeus su Instagram: «Siete pronti per Sanremo? Io ci sto lavorando» – Le foto

Alla vigilia dell’annuncio dei big in gara, l’influencer alza l’hype per il festival che avrà inizio il prossimo 7 febbraio

Manca ormai pochissimo alla prima da co-conduttrice di Sanremo di Chiara Ferragni. Per alzare l’hype attorno alla 73esima edizione del festival della canzone italiana, l’influencer ha pubblicato un post su Instagram assieme agli altri due conduttori. Amadeus, giunto alla quarta edizione sul palco dell’Ariston, e Gianni Morandi, che lo affiancherà dal prossimo 7 febbraio. «È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando», scrive Ferragni nella descrizione del post, pubblicato alla vigilia dell’annuncio dei “big” in gara, che verrà fatto domani al Tg1 delle 13.30 da Amadeus. Nella seconda foto della galleria, a posare con l’influencer sono le mogli dei due co-conduttori, Giovanna Civitillo e Anna Dan.

