Amadeus da Fiorello: Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo

La giornalista Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello. Per l’annuncio, Amadeus e Fiorello si sono collegamenti direttamente con la casa della giornalista. «Un onore e una felicità enormi», ha detto lei. Il conduttore ha spiegato che non è ancora stata decisa la serata in cui Fagnani salirà sul palco. Dovrebbe comunque essere mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l’apertura e la chiusura di Sanremo è già stata annunciata Chiara Ferragni): «Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca». Intanto i bookmakers cominciano con i pronostici.

Amadeus ha anche fatto sapere che i Cugini di Campagna saranno in gara con un brano scritto da Dario Mangiarancina de La Rappresentante di Lista: «Lui mi ha affidato un pezzo dicendo di darlo a chi volevo io. E io ho scelto i Cugini». Dopo l’annuncio dei primi 22 cantanti in gara, secondo gli esperti Sisal, saranno Ultimo e Marco Mengoni – a pari merito – a contendersi la vittoria finale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio. A seguire sul secondo gradino del podio Giorgia che torna in gara 22 anni dopo. In terza posizione un altro duetto, composto da Elodie e Madame, giovanissima artista vicentina tra le più amate dal pubblico giovanile. Subito dopo Colapesce e DiMartino, Mara Sattei e Tananai.

