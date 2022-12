Ferragni si mostra in lingerie sui social e mostra gli insulti degli hater: «Mi fate schifo» – Il video

«Commenti misogini, in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, o perché sono mamma». Così Chiara Ferragni denuncia la valanga di critiche e insulti che si è trovata sotto un suo video in cui sfilava in intimo per pubblicizzare una marca di lingerie. Su Instagram ha fatto gli screen dei commenti ricevuti e li ha diffusi tra le sue stories per fare un appello. «Li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Non fate finta che questa sia libertà di pensiero, questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista. Cosa state insegnando agli altri? Secondo me fate schifo», dice l’influencer. «Ma non credi di mettere in imbarazzo i tuoi figli, soprattutto Leo che ormai si sta interfacciando con gli altri bambini e tu continui con queste apparizioni mezza nuda?», scrive un utente. «Per fortuna che sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa», gli risponde Ferragni. Racconta poi di essersi abituata mentre un tempo soffriva per questo tipo di attacchi. Si sente, però, in dovere di denunciare la questione perché «tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere» ne soffrono. «Tutti vediamo cose che non ci piacciono, sui social o anche nel mondo normale. Abbiate un po’ di educazione», conclude l’imprenditrice.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



INSTAGRAM / Chiara Ferragni | Screenshot stories Ferragni, 18 dicembre 2022

Continua a leggere su Open

Leggi anche: