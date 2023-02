Sanremo, Matteo Bassetti contro Blanco: «Spettacolo schifoso. Fategli fare un test tossicologico»

La performance inaspettata di Blanco, che ha interrotto la sua esibizione per prendere a calci i fiori sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata del Festival di Sanremo, non sembra aver riscosso particolare simpatia nel pubblico. Sia in quello presente fisicamente alla serata inaugurale della kermesse musicale, sia in quello che da casa ha assistito la scena e ha voluto commentarla sui social. Tra loro, c’è anche il virologo Matteo Bassetti, che su Facebook non ha risparmiato dure parole di biasimo nei confronti del cantante. «Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani», ha scritto in un messaggio pubblicato sul suo profilo social personale. Per poi insinuare che il giovane non fosse perfettamente lucido: .«..dopo avergli fatto fare un esame tossicologico». Conclude infine: «Ottimo spot: antimodello per i giovani». Giorni di rabbia e amarezza per il virologo, che ieri, 7 febbraio, aveva già espresso la sua delusione per il mancato invito al Festival, che evidentemente attendeva.

