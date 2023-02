Sanremo 2023, la pagella della prima serata: Blanco sconvolge i piani di Amadeus

I fiori sparsi sul palco dell’Ariston da Blanco sono l’unica scintilla di una prima serata del Festival di Sanremo che altrimenti non decolla. Oltre ai 14 artisti che si sono esibiti, tra sorprese, delusioni e qualche nota stonata, i siparietti pensati per intrattenere il pubblico non hanno funzionato. Con la speranza di assistere a qualche colpo di scena nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio, ecco le nostre pagelle della serata di apertura.

Prima serata con poco ritmo: voto 4

L’omaggio alla Costituzione, i Pooh, le «canzoni brutte» di Morandi. Nulla ha particolarmente colpito in questa prima puntata, tra tutti i momenti pensati per intrattenere il pubblico all’Ariston e a casa. Oltre alle esibizioni dei cantanti, niente ha lasciato davvero il segno. (Foto: ANSA/ETTORE FERRARI)

Elodie, Utimo, Mengoni: la delusione dei favoriti. Voto 5

La sala stampa li ha premiati nel voto della prima serata: Mengoni primo, Elodie seconda, Ultimo quarto. Non è difficile immaginare che possano finire in alto anche nella classifica finale, ma dopo la loro prima esibizione i tre big non hanno convinto particolarmente. Non è da escludere che la prima serata sia servita a rompere il ghiaccio, e già dalla prossima volta affronteranno l’esibizione con maggiore grinta.

Chiara Ferragni supera le sue paure: voto 6,5

«Pensati libera». Chiara Ferragni è scesa con le idee chiare dalle scale dell’Ariston. Ha giocato con il nervosismo della prima e non ha nascosto l’emozione quando ha dovuto leggere la lettera alla sé stessa da bambina nel suo primo monologo come co-conduttrice. Splendidi anche gli abiti Dior che ha indossato nel corso della serata. (Foto: ANSA/ETTORE FERRARI)

La discrezione del Presidente: voto 7

Il sorriso del presidente Mattarella apre la 73esima edizione del Festival dal palchetto laterale dell’Ariston. Saluta pubblico e conduttori, canta l’inno di Mameli con Gianni Morandi, ascolta il monologo di Benigni sulla Costituzione e poi, con eleganza e discrezione, toglie il disturbo e torna a Roma. (Foto: ANSA/ETTORE FERRARI)

Il bacio dei Coma_Cose scalda il palco: voto 8

A Sanremo 2021 hanno incantato il pubblico mostrando le loro fiamme negli occhi. Due anni più tardi non hanno avuto timore ad ammettere di aver passato un momento difficile, ma di non esser stati capaci a dirsi addio. E per fortuna. Fausto e Francesca, in arte Coma_Cose, fanno coppia nella vita reale e sul palco, e ancora una volta la loro interpretazione del brano in gara non ha deluso. Questa volta hanno iniziato a cantare di spalle, per poi tornare a guardarsi negli occhi. (Foto: ANSA/ETTORE FERRARI)

Gianni Morandi spazza via la prima serata: voto 8,5

Al co-conduttore si perdona una prima parte di serata non proprio esaltante. Le sue «canzoni brutte» sono state un po’ sotto tono, ma quando il clima sul palco si è fatto infuocato, ci ha pensato l’eterno ragazzo a rimboccarsi le maniche e sistemare il disastro lasciato da Blanco. Morandi ha impugnato una scopa e con assoluta tranquillità si è messo a pulire il palco dai fiori sparpagliati dal giovane collega, riportando un po’ di ordine. (Foto: ANSA/ETTORE FERRARI)

Blanco sconvolge i piani di Amadeus: non classificato

Ha preso a calci vasi e fioriere. Ha distrutto la scenografia floreale, è scivolato a terra e ha abbozzato una giustificazione che non ha aiutato a placare il pubblico dell’Ariston, che anzi lo ha ricoperto di fischi. Ma l’esibizione di Blanco ne L’Isola delle rose ha avuto un pregio, quello di rendere questa prima serata, che altrimenti sarebbe scivolata via senza scossoni né momenti memorabili, indimenticabile. È stata il «momento Bugo» di questa edizione, per dirla con le parole di Amadeus. (Foto: ANSA/ETTORE FERRARI)

