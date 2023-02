Festival di Sanremo, Benigni celebra la Costituzione “più bella del mondo”: «Evviva l’articolo 21»

L’attore premio Oscar torna all’Ariston e, per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione Italiana, ne legge alcuni articoli

Dopo l’inno di Mameli cantato da Gianni Morandi, il secondo tributo a Sergio Mattarella – è la prima volta di un presidente della Repubblica all’Ariston – è affidato a Roberto Benigni. L’attore toscano torna all’Ariston per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione Italiana, leggendone alcuni articoli e spiegandone l’importanza. Prima ancora di iniziare il suo monologo, Benigni scherza con il presidente sul numero di «mandati consecutivi» di Amadeus come conduttore del Festival. Con il solito entusiasmo, il premio Oscar si sofferma su alcuni articoli della Costituzione, quelli che tutelano il territorio e l’ambiente, promuovono la cultura e l’articolo 11, sul ripudio della guerra. Ma il suo preferito è il 21. «Sembra scritto da un bambino, per quanto è semplice», spiega l’attore, «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, il più semplice e il più forte, pilastro e architrave di tutte le libertà».

