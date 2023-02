Mattarella zitto zitto lascia il Festival: non poteva appoggiare un cantante rispetto a un altro

Nemmeno Amadeus ha potuto dirlo al pubblico e salutarlo. E i telespettatori non si sono accorti di nulla, perché la regia non ha più inquadrato il palco presidenziale. Sergio Mattarella peró zitto zitto ha lasciato il teatro Ariston dopo la celebrazione dei 75 anni della Costituzione con la performance di Roberto Benigni. La decisione è stata presa perché la sua presenza durante la serata canora sarebbe stata imbarazzante. Finché fosse restato lì avrebbe omaggiato un cantante rispetto a un altro. E questa sera non sarebbero stati in gara nemmeno tutti. Così è uscito dal teatro con la figlia e ha ripreso la strada per Roma tornando al Quirinale senza che nessuno se ne sia accorto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: