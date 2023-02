Dalle rivisitazioni dell’abito di Chiara Ferragni al delirio di Blanco e Mattarella «primo cantante in gara»: i migliori meme della prima serata di Sanremo

Dalle scritte sull’abito di Chiara Ferragni a Blanco che lancia i fiori sul palco dell’Ariston. Come è iniziato Sanremo, così il web ha cominciato a sbizzarrirsi. «Il momento Bugo di Sanremo». «Macerie e resti. Ma c’eri e resti». «”Prima di tutto Blanco ti calmi” – Aggiornamenti quotidiani sulla tua relazione tossica». Sono solo alcuni dei meme che hanno invaso i social. Se Dior ha ideato l’outfit della nota influencer, definendolo l’abito manifesto, i mematori hanno ridisegnato durante la serata il vestito con alcune scritte ironiche. La pagina Sapore di Male, con oltre 800mila follower e ospite nella nostra prima puntata di Open Space, ha voluto ricordare lo show con Morgan e ha scritto sul bianco dell’abito: «Le brutte intenzioni. La maleducazione». Ma ad aprire il Festival, una certezza: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Memato ogni giorno, e a Sanremo ancor di più. Standing ovation dalla platea, ma anche dai social. Soprattutto da «Le bimbe di Sergio Mattarella» che hanno omaggiato il presidente durante tutta la sera e che si sono chieste: «Mattarella che balla con zia Mara Venier quanti punti vale al FantaSanremo?». Infine, un’assenza ha pesato al Festival: Beppe Vessicchio. Insomma, una prima serata con poco ritmo, salvo alcuni punti alti come la performance inaspettata di Blanco e Morandi che si è messo a pulire con la scopa, ma i meme non hanno risparmiato nessuno. Mancano ancora quattro serate e tutto può ancora succedere. Il web, intanto, resta con gli occhi puntata sulla televisione.

Blanco fa impazzire il web

Le frasi (ironiche) sull’abito di Chiara Ferragni

Arriva il primo cantante in gara: Sergio Mattarella

