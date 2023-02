Festival di Sanremo 2023, arriva Open Space: segui il festival con noi

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023, con una novità che ci riguarda e vi riguarda. Noi di Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana, come ogni anno seguiremo la diretta e tutto quello che accadrà intorno al Festival. Ma non solo: durante le serate del Festival, la nostra redazione si trasferirà al Doppio Malto di Milano San Babila, dove sarà allestito il nostro speciale Open Space. Quando martedì 7 febbraio Amadeus e Gianni Morandi saliranno sul palco dell’Ariston per dare inizio alle cinque serate della 73esima edizione, noi saremo pronti a commentare quello che succede sul palco, esibizioni canore e non solo, insieme a numerosi ospiti del mondo della musica, della tv, della radio, dei social: da Pietro Turano a Nicole Rossi, da Brenda Lodigiani a Nesli e Luca Ravenna. Sui nostri canali Instagram e TikTok pubblicheremo in tempo reale interviste, giochi e contenuti speciali. Ogni mattina pubblicheremo sul sito e sui social un resoconto della serata con il meglio del Festival e i momenti più divertenti e importanti della serata trascorsa insieme ai nostri ospiti e amici. Per la serata finale poi, stiamo organizzando un’altra piccola sorpresa: per ora possiamo solo dirvi che andremo in trasferta. E da un nuovo posto speciale vi racconteremo le ultime ore di questa edizione, fino alla proclamazione del brano vincitore.

