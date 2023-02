«No a Rosa Chemical a Sanremo, proteggiamo i bambini», la frase del cantante che ha scandalizzato la deputata FdI Morgante – Il video

La partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è «l’ennesimo spot in favore del gender» dice la deputata di FdI Maddelena Morgante, che chiede alla Rai «un ripensamento» per proteggere, dice sempre la parlamentare, famiglie e bambini. «Desta sconcerto» dice Morgante la notizia che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha intenzione di portare in gara al Festival «il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans», dice la deputata scusandosi «per i termini che devo usare». Troppo per la deputata, che comunque spiega non pare proprio una novità per Sanremo: «La rivoluzione fluida era iniziata da tempo al teatro Ariston. Ma trasformare un appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini, emblema della tv tradizionale convenzionale, nell’appuntamento più gender fluid di sempre, è del tutto inopportuno».

