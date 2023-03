La verità di Chiara Ferragni su Sanremo e Fedez: «È stata durissima. Troppe responsabilità famigliari»

«Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai». Inizia così il lungo sfogo su Instagram con cui Chiara Ferragni ha voluto commentare le settimane post-Sanremo, in cui si è vociferato di una possibile crisi del suo rapporto con Fedez. «A Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissima, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare», racconta l’imprenditrice. A qualche settimana dall’ultima serata dell’Ariston, Ferragni svela di essere stata sul punto di crollare. «Ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io. Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro», racconta l’imprenditrice milanese. Pur con qualche difficoltà, però, sembra che Ferragni sia riuscita a far tesoro dell’esperienza di Sanremo. «Lo ammetto: tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta».

