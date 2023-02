Chiara Ferragni chiude la crisi: la foto con Fedez sul suo Instagram che spegne le voci

Per giorni è comparsa da sola in tutti i suoi racconti social, alimentando di ora in ora le voci di una crisi di coppia che proprio non sembrava risolversi. Ora Chiara Ferragni torna a condividere una foto con Fedez, mettendo a tacere l’ipotesi di una separazione drastica della coppia più amata e seguita del web. Tra la pubblicazione di una sfilata e un evento della Milano Fashion Week, ecco comparire nelle stories di Instagram uno scatto di due mani: l’influencer stringe quella del marito, facilmente distinguibile dai tatuaggi. Così l’imprenditrice digitale sembra voler dare un chiaro segnale a tutte le domande sulla crisi di coppia e su un perdono che i fan più accaniti la invitavano a concedere al rapper per averle rubato la scena sul palco dell’Ariston. In più nelle ultime ore si era aggiunta la preoccupazione del web per la salute del cantante, apparso nelle sue stories visibilmente provato. Liti furiose o meno, di cui forse sapremo meglio nella seconda stagione della docu-serie in uscita imminente, i Ferragnez ora si tengono per mano. Nelle ultime ore altre polemiche avevano riempito i commenti social sulla coppia: le foto pubblicate dal giornalista Alberto Dandolo che ritraggono il cantante e l’influencer a cena in un noto ristorante di Milano avevano fatto gridare molti al sospetto che i due stessero in realtà fingendo una crisi con lo scopo di alimentare l’attesa della serie tv sulla loro vita.

Instagram / Chiara Ferragni | La foto della mano dell’influencer con il marito Fedez apparsa sulle storie della influencer il 24 febbraio dopo giorni di voci sulla presunta crisi di coppia

