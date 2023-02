Periodaccio per Fedez? La battuta alla presentazione del nuovo podcast: «Spero di non balbettare come oggi…» – Il video

Durante il lancio in diretta su YouTube di Wolf – Storie che contano, il nuovo podcast di Fedez sull’educazione finanziaria, il rapper milanese è apparso al pubblico lievemente provato e con la voce tremolante. Dopo la presunta lite con la moglie Chiara Ferragni, mentre sui social continuano a rincorrersi gli interrogativi sulla coppia, il rapper milanese ha presentato il nuovo progetto che lo vede protagonista e conduttore. Durante la presentazione, Fedez ha spiegato: «Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, in modo da portare ad altre persone la mia esperienza e quella di terzi». E infine ha concluso: «Spero di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie, incredibile».

Video e foto in copertina: YouTube / WOLF | Hungry For Life

Continua a leggere su Open

Leggi anche: